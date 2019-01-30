送江丙坤最後一程 海內外政商人士逾兩千人齊聚追思

海基會前董事長暨中信金 (2891-TW) 旗下日本東京之星銀行董事長江丙坤去 (2018) 年底去世，今 (30) 日舉辦追思紀念會，包括馬英九、連戰、蕭萬長、吳敦義、張忠謀、林伯豐等海內外政商人士逾兩千人齊聚追思。而江丙坤長子江俊德也在代表家屬致意時落淚表示，「父親在 80 歲生日那年形容自己『在我一生中得到許多貴人提攜，才能讓我擁有豐富多彩的 80 年。』」，也覺得父親江丙坤的一生可用「豐富圓滿」形容。

為表彰江丙坤忠黨愛國的精神，日前已舉行靈柩覆旗儀式。由國民黨主席吳敦義主持覆蓋黨旗儀式，國民黨副主席郝龍斌、國民黨前副主席詹啟賢、林豐正、中常委江碩平覆蓋國民黨黨旗；在馬英九前總統見證下，前副總統蕭萬長、行政院前院長唐飛、立法院前副院長饒穎奇及三三企業交流會理事長許勝雄覆蓋國旗。蔡英文總統特頒褒揚令，肯定江丙坤德業崇隆的一生。

江丙坤為臺灣經貿發展之卓著貢獻眾所皆知，追思紀念會上，特別播放以「經貿尖兵、兩岸舵手」為題的追思影片，訴說江丙坤先生於貧窮的南投鄉下農民之子，自小養成刻苦努力、認真負責的嚴謹性格，在兄長的鼓勵下考取第一屆中山獎學金，後來赴日攻讀博士學位後學成歸國，長年為臺灣經貿及兩岸關係努力。

江丙坤心繫兩岸和平穩定發展，一生往返兩岸 179 次，在海基會董事長四年半任內，舉行 8 次江陳會談，簽署 18 項協議，在在顯示江丙坤在兩岸交流過程所扮演的重要角色。

退休後的江丙坤，持續擔任臺商的「最佳保姆」，只要臺商有需求，江丙坤總是盡力協助，除了擔任海貿會會長、兩岸企業家峰會副理事長，在中信金控創辦人辜濓松的請託下，出任日本東京之星銀行董事長，成為第一位擔任日本銀行董事長的臺灣人。

海協會前會長陳雲林、日本前首相麻生太郎特地錄製致意影片追憶。陳雲林表示，「江丙坤對兩岸和平關係穩定的發展，鞠躬盡瘁，死而後已，所展現的見識與胸懷、勇氣與執著，值得兩岸同胞永遠懷念。」麻生太郎前首相更指出，「臺、日之間的往來，仰賴好幾位偉大的人士，其中一位就是江丙坤，江丙坤熟知日本，想法明確，不背離正道，是一位值得信賴的政治家。」

追思影片最後引述江丙坤接受媒體訪問時說道，「我最大的願望是什麼？到底想要留給下一代什麼東西？若留財產就變為遺產，不如留資產給下一代，資產就是兩岸同胞都能安居樂業。」

江丙坤遺孀江陳美惠於 2002 年邀請友人共同組成的雅樂合唱團，也在追思紀念會中獻唱「思慕的人」、「阿爸ㄟ風吹」及「感恩的心」，用歌聲撫慰與會貴賓對江丙坤的思念之情。

在追思紀念會圓滿結束前，江丙坤長子江俊德最後代表家屬致意，江俊德說到，「父親是念舊、感恩的人，80 歲時父親曾說自己的一生，得到許多貴人的提攜與愛護，還有同事親友的情義相助，才得以擁有豐富多彩的 80 年，回顧生命，從一個日據時期的放牛少年，到走入 21 世紀的經貿推手，父親在形容自己豐富多彩的人生意涵裡，有著滿滿的感恩之心。」身為江丙坤的後代，他著實感到光榮，亦覺得父親的一生可以用「奇緣此生、豐富圓滿」來形容。