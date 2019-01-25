〈歐洲央行放鴿〉德拉吉警告：歐元區經濟成長前景趨於下行風險

歐洲央行 (ECB) 週四 (24 日) 召開貨幣決策會議，一如外界預期維持利率不變，歐洲央行行長德拉吉 (Mario Draghi) 對歐元區經濟發出警告，歐元區經濟成長可能弱於先前預期，引發各界質疑歐洲央行是否能如先前預測「在 2019 年夏天以前維持利率不變」。

歐洲央行行長德拉吉 (Mario Draghi) 週四召開記者會稱歐元區經濟已經遭受了五年來最大的經濟放緩，證實歐洲經濟處於萎縮邊緣。

德拉吉稱：「由於地緣政治因素和保護主義威脅、新興市場的脆弱性，以及金融市場波動的『不確定性』持續存在，歐元區經濟成長前景已趨於下行風險。」

儘管不斷上升的經濟風險，德拉吉卻仍闡述目前不改變貨幣政策的理由，主因是歐元區勞動力市場強勁和不斷上漲的薪資將支撐核心通膨。

德拉吉稱貨幣政策決策者一致認為，歐元區經濟衰退的可能性較低，目前評估的關鍵因素是在於『持續存在的不確定性』。

德拉吉認為：「從英國退歐、中國經濟放緩和貿易保護主義等不確定性正在得到解決，我們將在 3 月再次進行討論，屆時我們也會有新的預測。」

歐洲央行。(圖：AFP)

由於歐洲央行已經擁有歐元區四分之一未償債務，分析師們預計歐洲央行將轉向其他工具以保持信貸流動。

市場猜測歐洲銀行將推遲升息計畫，反映出聯準會對升息保持耐心的做法，也可能向歐洲銀行提供新的廉價貸款。

百達財富管理經濟學家 Frederik Ducrozet 表示：「我們預計 3 月歐洲央行將宣布延長定向長期再融資操作 (TLTRO)，最有可能設定 2 年浮動利率來操作。」

據了解央行成員一直在爭取 TLTRO，但德拉吉週四反駁稱，目前議程中並沒有新的 TLTRO。

TLTRO 是長期再融資操作 (LTRO) 的微調，歐元區銀行可以透過 TLTRO 獲得歐央行超低息貸款。義大利、西班牙、葡萄牙和希臘的銀行通過針對性的定向長期再融資操作 (TLTRO) 從歐洲央行大量借款，將於 2020 年中到期。

德拉吉表示：「我們不希望透過 TLTRO 或 LTRO 來解決貨幣政策現有 / 可能出現的差異問題，我們不想重蹈覆轍，像是過去降低政策利率卻沒有轉為較低的貸款利率。」

德拉吉的鴿派言論，讓貨幣市場削減歐洲央行今年升息的預期。

貨幣市場現在估計 2019 年歐洲央行升息的可能性為 38%，德拉吉未發表演說前，升息可能性預估為 45%。