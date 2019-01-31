馬自達擴大中國投資 取得50%合資引擎工廠股份

日本馬自達 (MAZDA，7261-JP) 在 30 日發布新聞稿指出，公司透過取得美國特公司持股，在「長安福特馬自達引擎有限公司」(Changan Ford Mazda Engine Co., Ltd.，CFME) 中的投資比例，已經提高至 50%。目前他們與中國的重慶長安汽車，各出資 50%，該合資公司也在 1 月 29 日正式更名為「長安馬自達引擎有限公司」(Changan Mazda Engine Co., Ltd.)。

「長安福特馬自達引擎有限公司」於 2005 年 9 月，在中國江蘇省成立。在當時的投資比例，長安汽車 50%，福特與馬自達各為 25%，董事長由長安汽車總裁尹家緒兼任。並於 2007 年 4 月開始，生產馬自達車款所使用的引擎。

在這次公司名稱更改為「長安馬自達引擎有限公司」之後，將生產汽油引擎「SKYACTIV-G 1.5」、「SKYACTIV-G 2.0」、「SKYACTIV-G 2.5」。每年也將供貨 14.5 萬具引擎，給生產的「CX-8」、「CX-5」、「Mazda3」等中國內銷車款的「長安馬自達汽車有限公司」。

由於福特汽車在引擎取得戰略上有所改變，停止對合資公司的投資，其持股也由馬自達全部接手。出貨給福特的引擎，也於 2018 年 11 月停止生產。

「長安馬自達引擎有限公司」

英文名稱：Changan Mazda Engine Co., Ltd.

成立日期：2005 年 9 月 27 日 (原 長安福特馬自達引擎有限公司)

公司所在：江蘇省南京市江寧區

員工人數：1258 人 (2018 年 12 月)

資金比例：重慶長安汽車股份有限公司 (50%)、MAZDA 株式會社 (50%)

生產能力：年產 43 萬具

馬自達 (7261-JP) 今 (31) 日在東京股市表現，日本時間 13:32 時上漲 1.51% 股價 1208 日圓。