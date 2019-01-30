中國拚汽車下鄉 受惠零組件廠關鍵點在「高端」

中國政府為刺激車市銷售，宣布重啟汽車下鄉補貼，可望進一步拉抬台灣汽車零組件廠商後市表現，不過，法人指出，由於去年第 1 季基期墊高、過去政策補貼力道大，及目前整體經濟情勢放緩，刺激效果還有待觀察，與高端品牌合作較深的零組件廠，相對較有表現機會，包含英利 - KY、東陽等。

中國國家發改委等十個部委昨發布《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場實施方案 (2019 年)》，由於汽車銷售去年為 28 年來首見衰退，中國將以補助來刺激舊換新需求，同時重啟汽車下鄉補貼，並優化新能源汽車補貼以及向二手車經銷商減稅等。

法人指出，較有影響力的政策是國三汽車補貼、優化新能源車補貼和汽車下鄉政策，不過，由於去年第 1 季高基期，且過去政策力道較大，且美中貿易戰並未完全停火，影響消費意願，刺激效果還有待觀察，可先關注與高端品牌合作較多的零組件廠。

其中，可留意的是，英利 - KY(2239-TW) 客戶中，平均毛利率較高的高端品牌占營收比重逼近 5 成，且合資品牌客戶也是銷售領先族群，使其去年全年營收達 217.44 億元，年增 15.78%，在中國車市消費分級現象越來越明顯下，較為受惠。

同時，英利新能源車在手訂單達人民幣 60 億元，在新能源車長期成長趨勢下，成長動能無虞。

另一方面，東陽 (1319-TW) 正積極發展輕量化技術、工法、產品，專攻兩岸汽車內外裝部品，深耕新能源車市場，營運逐漸回溫可期。