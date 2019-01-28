台灣汽車業面臨轉型與飽和壓力 勤業眾信提三大建議維持競爭力

政府將在 2035 年禁行燃油車，加上台灣汽車產業已經趨近飽和，面對市場快速變遷，勤業眾信提出三大方向維持競爭力，包括：第一、扎好馬步，做好基本功和保持優勢，第二、在不同場景中找尋共通性，架構未來競爭力，第三、及模擬未來可能策略發展，提早布局。

勤業眾信表示，台灣汽車產業已趨近飽和，新車每年平均銷售量約 40 萬輛，加上 Uber 在台灣的發展不如預期，相較國外汽車產業已著手導入新興商業模式，例如中國與北美自由貿易區和德國即因為汽車共享服務，帶動汽車銷售輛從 2015 年 4,290 萬輛小幅成長到 4,560 萬輛，台灣汽車產業作法偏向保守。

勤業眾信表示，因應科技的創新，尋求不同商業模式的市場變革者逐漸崛起，透過商業模式合併建構新的產業生態，未來在技術創新、車隊營運、服務業務和平台提供者將成為核心，在汽車產業創造大量價值和競爭優勢。

但就現況而言，汽車製造仍占據一席之地，並隨著軟體和消費者數據所帶來的影響價值逐漸提高，數位基礎建設仍串聯起汽車產業與消費者的連結。

勤業眾信認為，創新和科技整合對企業造成的影響，源於持續拓展智慧財產與核心競爭力，為其產品、服務和生態系增加價值，這也是目前汽車產業各公司必須努力的方向。

在自駕車部分，勤業眾信研究報告指出，消費者對全自動駕駛汽車的興趣正逐漸加溫，今年雖有 47% 的美國消費者認為自駕車並不安全，但仍比前一年的 74% 明顯下降，就連中國消費者的不信任感也從 62% 降至 26%；勤業眾信推測，消費者對於自駕車科技的接受度，將伴隨生活中的體驗而提升。

面對產業的改變，勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人郭俐雯表示，新的商業模式將是未來獲取報酬的必要條件，進一步引導變革者帶來改變的機會並從中獲利。

勤業眾信認為，目前的產業模式逐步邁向全自動駕駛車輛與共乘，汽車業者不

該局限於單次產品交易，應轉為管理顧客終身價值模式，為客戶打造整合的經驗平台，並透過數據分析了解顧客需求，打造自動駕駛、自動更新和互聯汽車一條龍的完整服務。

