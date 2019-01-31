〈財報〉任天堂新一季營業利潤年增36% 但下調Switch主機全年出貨量

日本任天堂 (Nintendo Co Ltd) (7974-JP) 週四 (31 日) 發布財報，受益 Switch 硬體熱賣，第 4 季營業利潤增長 36%。儘管如此，公司仍削減了年度 Switch 主機銷售預測。

任天堂表示，去年第 4 季營業利潤為 1586 億日圓，較去年同期的 1165 億日圓大增 36%，這數字超過了分析師預測的 1470 億日圓，營收則從去年同期的 4830 億日圓增至 6084 億日圓，也高於預期的 5621 億日圓，主要受益於 Switch 出貨量的提升。

不過，這家總部設於京都的遊戲公司，將截至今年 3 月的財年所預計的 Switch 出貨量，由 2000 萬台減為 1700 萬台，另一方面，則是將軟體的銷售預期，由 1 億套提高至 1.1 億套，並表示，熱門的〈任天堂明星大亂鬥 特別版 (Super Smash Bros. Ultimate)〉以及〈精靈寶可夢 Let's Go！(Pokemon：Let's Go)〉，銷售都超過 1000 萬套。

在此前 4 月至 12 月的 3 季，任天堂共已賣出 1450 萬台 Switch 主機，與 9460 萬套軟體。

任天堂股價去年大減 29% 之後，今年由於樂觀情緒上升，已反彈上漲 16%。今天股價升 2%，收 33830 日圓。