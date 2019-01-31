訊連「威力導演17」獲新北市政府教育局導入

訊連科技 (5203) 宣布，旗下影音創作軟體「威力導演」獲新北市政府教育全數採用最新版本的「威力導演 17」，提供逾 300 所新北市立國中小學以及幼兒園等優質教育機構使用，協助各級學校打造多媒體教材及推廣數位內容創作。近年來，各縣市積極建置智慧校園，旨在提升多媒體和數位學習應用價值，以及學生創新科技應用實力。為此，新北市政府教育局於近期導入最新版本「威力導演 17」，協助教職人員打造更生動活潑的多媒體教材，甚至可製作虛擬實境 (VR 360) 教學內容。此外，教職人員亦可使用威力導演規劃影片剪輯相關課程，讓學生可透過實際操作軟體，學習製作數位內容，培養多元專長。



為深化優質的多媒體數位校園、並因應校園軟體授權升級，新北市政府教育局導入最新版本「威力導演 17」。除了協助教職人員利用威力導演進行影片剪輯、打造更生動、活潑的多媒體教材。亦可提供影片剪輯相關課程使用、讓學生透過實際操作軟體，學習製作數位內容，培養課外專長。



訊連科技執行長黃肇雄表示，今日的學子生於網路原生世代，在網路搜尋學習新知、觀看 YouTube 線上影片，甚至自製影音內容，已融入該世代的日常生活。數位學習及數位創作等能力對網路原生世代來說，已是必備技能。新一代威力導演提供數百種影音編輯工具及大量酷炫特效。應用於教學場域中，除可協助教師打造出更豐富的數位多媒體教材，亦可幫助學子養成影音創作能力，培育下一代的跨領域人才。