訊連「U通訊」及「U會議」獲行政院科技部採用

訊連科技 (5203) 宣布，旗下「U 通訊」、「U 會議」獲得行政院科技部採用，作為科技部之即時通訊及視訊會議之雲端溝通平台。此外，科技部亦導入訊連「U 簡報（直播）」，打造內部教育訓練及遠距簡報等服務。行政院科技部是政府推動國內科學技術發展的專責機構，肩負推動全國科技發展、支援學術研究和發展科學園區等三大任務。身為推動國內學術與科技發展的最高單位，確保跨部門資訊溝通之即時性與安全性為首要要務。透過導入國人開發的即時通訊軟體及雲端服務，除扶植國內技術發展外，更符合「資安即國安」之施政重點，確保機密資料及溝通安全無虞。



「U 整合通訊系列」產品通過多項國際雲端安全檢測，包含「行動應用資安聯盟」認證、OWASP 資訊安全滲透測試和 NESSUS 弱點掃描分析，可為政府部門、公家機構及教育單位打造安全可靠、高品質及行動化的雲端溝通服務。此外，透過企業帳戶整合功能，能與 AD 伺服器的組織通訊錄自動同步員工名單，有效管理組織用戶。網管人員亦可利用後台管理分析工具，輕鬆掌握內部 U 產品服務之使用情況。



訊連科技執行長黃肇雄表示，為因應全球化與數位轉型之浪潮，政府部門之溝通應該更即時、強化互動外，更重要的是要確保資訊安全性，因為資安即國安。訊連專為政府部門溝通所推出之『U 整合通訊系列』產品，即時通訊、多人視訊會議與直播，三大服務一次到位，為政府組織提供安全且全面整合雲端之通訊平台。



訊連科技「U 整合通訊系列」服務均為台灣在地研發，通過經濟部工業局 107 年第六次電腦軟體共同供應契約採購之雲端服務標案，可為政府部門、公家機構及教育單位打造安全、可靠、高品質及行動化的雲端溝通服務。



訊連科技跨足雲端商務應用推出的「U 通訊」、「U 會議」及「U 簡報（直播）」整合通訊方案，旨在大幅提升企業工作模式與溝通效率，幫助更多企業與政府組織，邁向雲端溝通數位轉型之路。