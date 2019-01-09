訊連CES展示AI臉部辨識引擎與AIoT解決方案

2019 消費性電子展（CES 2019）開展，訊連科技 (5203) 於 CES 2019 中展出旗下 FaceMe AI 臉部辨識引擎，及其應用於智慧零售、智慧監控和智慧辦公室之解決方案。訊連也於 CES 展中展示宏碁 (2353)、打碩科技及華晶科(3059) 等合作廠商導入 FaceM 臉部辨識引擎所開發的邊緣運算裝置、智慧門禁考勤機及 3D 景深相機系統等多項 AIoT 應用。FaceMe 為全球頂尖跨平台 AI 臉部辨識引擎，透過深度類神經網路（DNN）學習演算法開發，其正確辨識率高達 98.41%，並榮獲全球知名 MegaFace Challenge 臉部辨識挑戰肯定，名列全球最精準之人臉識別技術之一，更為台灣最具權威的臉部辨識引擎。



FaceMe 具備高彈性、跨平台特性，支援 Windows、Linux、Android 和 iOS 等作業系統，可快速導入各種邊緣運算裝置，針對不同服務類型與場域打造客製化應用方案。FaceMe 亦支援多種人臉防偽機制，可透過臉部表情或頭部動作或 3D 景深相機，防止利用照片或臉部動態影片破解門禁系統之行為，可為智慧門禁、監控系統開發商提供更可靠的智慧刷臉解決方案。



訊連科技執行長黃肇雄表示，訊連深耕 AI 臉部辨識技術多年，並具備豐富之跨平台軟體開發及優化經驗，可為 AIoT 開發商提供最先進的臉部辨識解決方案。FaceMe 是專為邊緣運算（Edge Computing）裝置設計的臉部辨識引擎，可協助智慧城市、智慧零售、智慧辦公室及智慧家庭等 AIoT 解決方案，快速導入臉部辨識功能。