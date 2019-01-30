〈中國商用地產走勢〉戴德梁行：不受緊縮影響 去年交易438億美元創新高

根據戴德梁行針對大中華區資本市場最新研究報告指出，儘管中國境內投資市場受到去槓桿等信貸緊縮政策的影響，商業地產交易仍然活躍，2018 年再創高峰，總投資額達人民幣 2960 億元（約 438 億美元），年增 9.5%，其中去年由外資投資人民幣 960 億元（約 142 億美元），占總交易額 32%。

戴德梁行研究發現，外資較偏好一線城市，占外資境內總投資額的近 99%，達人民幣 946 億元（約 139 億美元），實際投資金額較 2017 元增長 1 倍。外資同時也占一線城市總投資額（內資和外資）的 45%，明顯高於 2017 年 25% 的比重。

戴德梁行大中華區研究部董事總經理林榮傑表示，預計地產投資去槓桿政策在今年上半年不會鬆懈，外資在 2019 年將繼續保持活躍。戴德梁行預計粵港澳大灣區將越發受到投資者關注。除瞭如深圳、廣州和香港這些核心城市之外，珠海、中山、佛山和東莞這些城市也極具投資潛力。

資料來源：戴德梁行。

戴德梁行大中華區資本市場研究及預測主管陳妍斐表示，大陸內資開發商受信貸收縮影響，部分採取拋售物業以換取資金回籠，在對售價的預期下，也於去年下半年有所下調。這無疑為外資創造了一個十分有利的投資機會，紛紛加大籌碼，在一線城市拿下許地標性地產。

2018 年外資在中國投資地產總額人民幣 960 億元（約 142 億美元），總交易額的 32%。其中來自美國資金投資交易金額人民幣 141 億元（約 21 億美元），可見中美貿易摩擦並未阻擋美資對中國商業地產的投資熱情。”

陳妍斐分析，在中國一線城市中，上海為外資投資的首選目標，2018 年交易金額人民幣 715 億元 (約 105 億美元），比 2017 年增長 78%。上海擁有相對豐富的可做離岸投資的物業資產，成為吸引外資的主要原因之一。”

戴德梁行研究發現 2018 年下半年，部分中國內資開發商因資金短缺而從商業地產項目轉向住宅開發，從而在較早的預售階段獲得現金流。戴德梁行預計這些內資企業將繼續減少商業地產開發投資，並拋售部分商用不動產。