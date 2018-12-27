〈房產〉今年全台商用不動產表現亮麗 土地交易金額也創5年新高

全台商用不動產表現今 (2018) 年表現強勁，據外資商仲統計，今年商用不動產成交總額重新站回 800 億元關卡，結束連續 3 年低迷情況，金額 809 億元，年增 48.17%；同時，土地市場更是熱絡，全年累計成交總金額高達 1822 億元，更為近 5 年新高。

另外，在台北市商辦租賃市場方面，今年累許去化租賃面積超越 6 萬坪，創調查以來新紀錄，整體租賃市場每月每坪租金約 1868 元，也創 10 年新高，內湖科技園區辦公室空置率則縮小至 4.21%，為調查以來新低。

高力國際董事總經理劉學龍指出，2019 年商用不動產展望中，廠辦、廠房與工業用地等資產，將持續受惠自用與投資需求，租賃市場表現良好帶動下，開價合理的台北市辦公室與廠辦資產，仍將受買家青睞，惟貿易衝突、英國脫歐議題產生的混亂與美國內部相關課題等，都不利 2019 年全球的經濟成長；嚴重的話將降低不動產的自用與投資需求。

外資商仲高力國際今發布 2018 年台灣商用不動產投資與土地市場交易概況，今年商用不動產投資市場，受到自用需求以及今年有新的 REITs(不動產投資信託) 掛牌帶動下，全年交易總額達 809 億元，相較去年全年 546 億元，整整多出 263 億元，年增率 48.17%。

今年全台商用不動產前十大交易中，僅一筆總額破 100 億元，是台塑集團以 187 億元向全球人壽、美孚建設買進內湖「台北企業總部園區」3 棟廠辦，買進面積達 3 萬 731 坪，至於，單筆交易總額突破 50 億元的交易案，還有陽信銀行 76.5 億元買進忠泰中山北路預售商辦、樂富一號 REITs 68.7 億元買進桃園南崁台茂購屋中心 5 成產權，及玉山銀行以 60.9 億元買進冠德敦北大樓地上權案。

進一步分析買家背景，今年以製造業買家最積極，今年買進商用不動產金額達 346 億元，占整體交易總額比率約 42.77%，相較去年全年製造業出手金額，增加 105%，今年金融保險業者出手也相較踴躍，全年出手金額約 197 億元，占比約 24.35%，相較去年全年成長約 85%。

高力國際董事總經理劉學龍表示，今年商用不動產交易類型則以廠辦最為熱絡，全年交易金額達 402 億元，占整體交易比率近 5 成，相較去年全年 274 億元，增幅約 46.72%，更是近 8 年廠辦交易金額最高的一年，其次則是辦公室，全年交易總額約 239 億元、第三高則是零售類，分別較 2017 年全年增加 135% 與 128%。

今年土地 (所有權加地上權) 交易熱度持續發燒，建築開發業、金融保險業與製造業的購地金額都大幅增加，全年交易總額達 1822 億元，相較 2017 年的 1218 億元，大增 600 餘億元，增幅近 5 成，更是 2014 年以來、近 5 年新高。此外、今年地上權成交總額約 204 億元，相較 2017 年全年僅 7 億元，大增近 200 億元、增幅約 30 倍，

今年前十大土地交易案中則以地上權拿下第一名，其中仁愛空官俱樂部地上權案，當時共吸引 5 家業者競標，最終由元大銀行擊退四大保險業者，以 82 億元、每坪地上權單價約 720 萬元的高價取得。