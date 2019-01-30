智易去年EPS估逾4.5元 今年首季不淡、營收拚追去年Q4新高

網通大廠智易 (3596) 去年第四季營收逼近 80 億元，年增率近 5 成，全年達 266 億元，較前一年大增 32.38%，單季、全年營收均創新高，預估第四季 EPS 逾 1 元，全年 EPS 將超過 4.5 元。展望 2019 年，在新產品拉獲力道延續下，只要農曆春節後不缺工，傳統較淡的第一季營收有機會追平去年第四季，第二季業績續旺，全年營收、獲利均可望更上一層樓。受惠新產品、新客戶及既有客戶三軌成長驅動，智易去年下半年業績好旺，累計前三季營收 186.32 億元，年成長 26.33%，EPS 3.53 元更一舉超越去年全年。第四季在新客戶、既有客戶同步成長下，營收一舉衝上 79.88 億元創高、年增率近 5 成，全年達 266 億元，較前一年大增 32.38%，同步改寫紀錄，法人預估，全年 EPS 將超過 4.5 元。



展望 2019 年，智易表示，在新產品拉獲力道延續下，第一季訂單與去年第四季持穩，不過，中國農曆春節是一個變數，工廠員工返鄉可能造成人力缺口，只不缺工，第一季營收有機會追平去年第四季。第二季營運也可望持穩，全年營收有機會進一步創高，在被動元件等原料價格鬆動下，毛利率也有機會改善，拉動獲利同步成長。



至於外界關注的中美貿易戰，智易的美國營收占比僅 10% 相對較低，受影響程度小，也規畫將產能轉移到越南，不過，若全體經濟受影響，營運也勢必受到衝擊。