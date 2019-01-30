智崴飛行劇院返航 i-Ride TAIPEI微風南山啟航

智崴資訊 (5263)i-Ride TAIPEI 飛行劇院今天於微風南山正式啟航，智崴集團執行長歐陽志宏表示，i-Ride 飛行劇院迄今已遍佈全球 4 大洲、超過 30 個知名景點及主題樂園，並分別於 2017、2018 年獲「歐洲地區主題樂園最佳新設備獎」以及「年度最佳體感遊樂設備獎」。歐陽志宏進一步指出，智崴的 i-Ride 飛行劇院也囊括全世界主要的認證，包含 UL、CSEI 與 TUVSUD 等多個國際知名認證，在國際市場中在在證明智崴的世界級的安全水準與產品實力。這次在臺打造的飛行劇院是集結智崴在全球各地設置飛行劇院經驗與能量，更增加了熱風、及可擴充至 6 種氣味的特效，就是要讓來訪「i-Ride TAIPEI」旅客能夠有一趟最特別的飛行旅程。



歐陽志宏也表示，未來也規劃引進其它知名 IP 動畫與全世界各地城市觀光影片，提供更豐富與多元的飛行體驗。i-Ride TAIPEI 今日起於臺北微風南山 6 樓正式啟航，首波旅程即帶領乘客「飛越臺灣」，透過智崴獨步全球的視、聽、嗅、觸與位移的擬真體感科技，翱翔穿梭於絕美的自然景觀與城市巷弄間，讓一趟飛行即能感受到台灣的人文氣息，用飛行視角重新感受與你印象中不同的臺灣。



i-Ride 為全球飛行劇院領導品牌，至今已飛越全世界 4 大洲，遍佈超過 30 多個知名景點及主題樂園，每年超過千萬遊客用乘風飛翔、鳥瞰大地的方式認識各地。此次返航，i-Ride TAIPEI 以飛行中心「Feel the Flight」為航站點的設計概念主軸，從入口開始，宛如進入科技艙，身歷其境的環境設計能激發體驗者對飛行及時空穿梭到無限情境的想像空間。



智崴從技術研發、設備建造、影片創作到飛行劇院的動線設計，展現優異的軟硬整合實力。i-Ride 飛行劇院超擬真體感歸功於六軸平台技術，搭載電子式動作平台，不僅可精密地控制各種位移距離，亦能以順暢靈敏且低噪音的作動方式，模擬各種瞬間加速。



為打造超越真實的飛行航程與劇院級的包覆性視聽饗宴，i-Ride 採用巨型球幕設計，讓每位乘客無論坐在任何座位都能擁有絕佳的飛行視野。

