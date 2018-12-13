新舊客戶訂單同增 智易Q4營收估衝破75億元創高 全年EPS上看4.8元

網通大廠智易 (3596) 新、舊客戶新產品出貨力道延續，11 月營收 24.92 億元，年成長 25.38%，預估 12 月不會像往年出現業績較淡表現，應可維持在高檔，第四季營收將衝破 75 億元，刷新第二季的紀錄創高，明年首季更淡季不淡，在物聯網產、智慧音箱等新品發酵下，營收、毛利、獲利均將勝今年。智易受惠新產品、新客戶及既有客戶三軌成長驅動，第三季營收創歷史次高，營業利益大增 26%；累計前三季合併營收 186.32 億元，年成長 26.33%，稅後淨利 6.67 億元，更較去年同期大增 40.6%，EPS 3.53 元，一舉超越去年全年。



第四季業績續旺，公司表示，除了非洲外，五大洲都有新客人，現有客戶也拿到更多的市占率和案子，在新舊客人同步成長下，10 月營收創新高達 28.89 億元，年增率高達 51.15%，11 月營收 24.92 億元，年成長 25.38%，法人預估，12 月不會像往年出現業績較淡表現，應可維持在高檔，第四季營收將衝破 75 億元，刷新第二季的紀錄創高，EPS 上看 1.3 元，全年上看 4.8 元。



展望明年，在新產品延續下，第一季將淡季不淡，不過，中美貿易戰未決，雖然智易的美國營收占比僅 10%，也規畫將產能轉移到越南，在大環境不確定下，公司看法較保守，但預期營收、獲利將同步成長，在被動元件等原料價格鬆動下，毛利率也有機會改善。

