散戶情緒拉滿 牛尾出現！各大投行預警美股空頭將至

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 10:30

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美股周四 (20 日) 三大指數全收低，道指跌 1.01% 至，納指跌 0.47%，標普 500 指數跌 0.43%，高盛、摩根士丹利等機構紛紛發出風險預警，美股恐將迎空頭攻擊。

巴克萊銀行數據顯示，截至 1 月底，美股散戶投資人的股票部位已達 1997 年有紀錄以來的 96% 分位。摩根大通表示，散戶的情緒達到了歷史最高點。

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摩根士丹利高級投資組合經理 AndrewSlimmon 表示：「最讓我夜不能寐的是散戶對熱門股票的狂熱追捧。這種狂熱通常出現在牛市的末尾，而我們正迅速進入樂觀階段。」

Slimmon 預計，2025 年市場波動將成為常態。由於許多投資者在高位入市，一旦出現任何不利消息，他們更有可能觸發恐慌按鈕，拋售股票。不過他並不完全悲觀，他認為，在過去兩年推動股市上漲的大型科技巨頭之外仍有投資機會。今年年初，所謂的「科技七雄」股票指數僅上漲 1.2%，漲勢放緩。

高盛集團的全球市場董事總經理兼戰術專家 ScottRubner 表示，隨著散戶和機構買家失去動力，美國股市可能會進入回檔區域。 Rubner 周四報告指出：「資金流動態週一開始劇變，我正在關注回調。」

「市場上的參與者無所不在，包括散戶交易者、401k 資金流入、年初配置資金以及企業等。資金流動需求動態正在迅速變化，我們正接近負面的季節性因素。」Rubner 預測，美國股市即將迎來一波空頭襲擊，步入一段下跌。

GW&KInvestmentManagement 全球策略師比爾 · 斯特林表示：「關稅問題是金融市場最大的風險因素之一，儘管它屬於‘已知的未知數’，但最終的規模、範圍和順序仍不確定。噪音越少，政策透明度越高，這對市場來說越好。」