網家旗下PChome商店街春節24H到貨不打烊 春節業績有望年增五成

迎接即將到來的春節長假，網家 (8044) 旗下 PChome 商店街繼去年率業界之先推出獨家進倉服務 - 春節不打烊，今年 24h 快速到貨專區擁有超過 100 萬件商品，讓大家過年期間隨想隨買及 24 小時快速隨時到貨的服務，再加上今年春節連假長達九天，商店街預估，今年春節買氣有望較往年成長五成。 商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，去年藉助集團倉儲物流豐沛資源首度推出春節期間 24 小時到貨服務而大受歡迎，從銷售成長數據顯示春節期間的 24 小時快速到貨服務進一步催化加速消費者隨時購買年貨、伴手禮的意願，也解決了往年年假期間店家端在年節人力不足，無法寄送出貨的問題，消費者也無需再等到開工後才能收到商品了；透過春節不打烊進倉服務，由 PChome 商店街協助店家從倉庫端物流 24 小時快速出貨，從此不再受限於年節休假的問題，讓店家即使過年也能在家做生意。



黃淑琳指出，隨著倉儲規模與物流系統的進化打造網購平台購物無時差的極度便利性與高度彈性，以往春節店家無法做生意已不再是問題，藉由進倉與物流系統服務優化反而創造出另一波春節長假網購商機。依往年春節期間商品種類的銷售排名，估計今年熱銷商品是：3C 周邊用品、電玩玩具、保健與食品伴手禮等，加上今年年假長達 9 天，因此桌遊、樂高玩具類的娛樂性商品需求將會大增，預計業績較以往春節期間相比將成長五成之多。