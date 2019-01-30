廣明、緯軟、超眾、智易、凌華

廣明 (6188)：旗下達明機器人於日本新興機器人展 RoboDEX 亮相，結合視覺特長強化 2D+3D 的應用，擴大產業使用層面。股價站上年線後呈現橫盤整理，今日早盤跳空開高，直衝漲停板，創下波段新高 30.45 元。

緯軟 (4953)：擁有全球交付模式的競爭優勢，對於在中國的外商而言十分便利，因此在中國地區的業績大幅成長。股價高檔盤整後，今日早盤攻勢再起，創下波段新高 93.3 元，漲幅逾 5%。



超眾 (6230)：獲日本電產(Nidec) 入主，以及 5G 帶動雲端與資料中心建置、自動駕駛、電動車等新世代產業大趨勢，相關散熱設備需求激增。股價跌破月線後，今日早盤隨即跳空站上，突破 140 元大關，漲幅逾 5%。



智易 (3596)：在 5U 新產品延續下，第一季將淡季不淡，在物聯網產、智慧音箱等新品發酵下，整體營運將更上層樓。股價維持強勢的多頭格局，力守月線上攻，今日股價再創波段新高 92.9 元。



凌華 (6166)：國際電信設備龍頭諾基亞(Nokia)，身為邊緣運算伺服器(Edge Server) 供應商 IPC 廠凌華 (6166) 受惠，相關產品去年第四季即獲諾基亞釋出大單，成為上季與本季營運成長的主要動能之一。股價築底後近日展開猛烈攻勢，今日早盤持續攻高，創下波段新高 47.6 元，未來有機會挑戰收復年線。