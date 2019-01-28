偏好配息基金者 可期待新興市場債券滿血復活

2018 年，由阿根廷與土耳其引發的貨幣危機，挑戰投資人對新興市場信心，新興市場債券基金面臨資金流出，價格也一度下跌超過 10%。回顧過往新興市場債券表現，「鉅亨買基金」認為，新興市場債券特色就是反彈回血快速，大跌後往往有好表現，偏好配息基金的投資人，可考慮逢低加碼新興市場債券基金。

從新興市場債券價格指數於 1991 年編纂以來，新興市場債券價格共經歷過 7 次顯著下跌 (期間下跌幅度超過 10%)，每次下跌後都是買點。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，截至去年 12 月，新興市場債券近 12 個月價格下跌 9.9%，近雙位數的跌幅，提供投資人不錯的進場機會。

根據彭博資訊統計，當近 12 個月新興市場債券價格下跌超過 10% 時買入，後半年平均上漲 6.7%、上漲機率為 84%；後一年平均上漲 13.6%、上漲機率高達 94%，鉅亨買基金表示，此處僅計算價格報酬率，若加計配息，報酬率將更高。

張榮仁表示，新興市場債券價格共經歷 7 次顯著下跌期間，若加計配息，新興市場債券跌幅超過 10% 期間只剩三段，分別是 1994 年、1998 年與 2008 年。

儘管新興市場債券於下跌期間經歷了 20% 至 35% 的巨大跌幅，但藉由高配息與價格迅速上漲的特色，分別只花了 9、18 與 8 個月就回到先前高點，反彈速度遠快於其他風險性資產，以標普 500 為例，為了回到 2002 年與 2007 年的高點，分別花了 49 個月與 58 個月。

除了跌出買點與反彈快速等優點外，新興市場債券另一支撐為基本面的改善。過去新興市場債券為人詬病的是新興市場國家政策不穩定、央行不獨立，違約機率較高。「鉅亨買基金」依照摩根新興市場債券指數權重（採權重前 12 名，總計佔新興市場債券指數的 50.4%），加權計算新興市場國家外匯存底，發現新興市場外匯存底金額由 1998 年的 130 億美元，大幅增加至如今的 1,882 億美元，新興市場外匯存底成長超過 14 倍，但同期新興市場債券金額只增加近 6 倍，由此可見，新興市場償債能力遠優於過往。

「鉅亨買基金」建議，今年股票、債券的投資應該分開，但新興市場債券的投資部位不可少。2019 年市場波動度將高於去年，建議投資人切勿單押股票型基金，債券型基金也是資產配置重要一環。而債券型基金中的新興市場債券基金，經歷去年價格的大幅下跌後，目前適合投資人當做配置中的要角。