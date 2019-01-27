〈理財〉四大避險工具多樣選擇 春節長假前布局安心過好年

2019 年春節放假天數達 9 天，開心準備度假之餘，手上的投資部位該怎麼辦？到手的紅包怎麼運用？2018 年下半年起受到美中貿易戰、升息循環影響，股市震盪幅度加大，過年期間要保持空手還是考慮布局避險標的，為投資組合增加抗震係數？專家提醒，一般針對退休規劃等長期理財目標，應該將眼光放遠，並搭配資產配置方法，納入避險功能的標的，追求整體投資組合中長期的穩健增長。

市場上一般以美股 S&P500 指數作為全球股市代表，而美國長天期公債、黃金、美元指數、日圓匯率因為與 S&P500 相關係數偏低，是市場常見的避險工具選擇，在不同情境與條件下，有時各自有不同表現。

若不了解各避險工具差異及運用時機也可以透過組合來達到效果。元大 ETF-AI 智能投資平台就提供多元投資組合，例如將 ICE 美國 20 年 + 公債指數、黃金現貨價格、美元指數、日圓匯率四種工具分散投資，各持有 1/4 組成「黑天鵝避險投資組合」，此避險組合根據模擬績效試算，在金融海嘯、歐債危機、中國股災期間，這個投資組合發揮抗震效果，有機會抵銷美股下跌衝擊。2018 年下半年美股回吐漲幅，此避險組合也發揮避震作用並呈現上漲。

元大投信研究團隊指出，聯準會 2018 年已四度調升聯邦基準利率區間至 2.25~2.5%，投資人可以考慮納入避險工具為投資組合買保險。目前台灣已經有美國長天期公債、黃金、美元指數與日圓匯率等 ETF 選擇，投資人透過證券交易帳戶就能將資產輕鬆配置到股票、債券、商品、外匯等領域，透過持有不同資產的方式達到風險分散的效果。

其中，美國長天期公債因為美國國家信評佳，加上存續期間長，資金大量湧進時，容易產生資本利得。而黃金為最佳的避險資產，流動性佳、具有稀少性，因此各國央行皆有黃金儲備。投資美元指數也能避險，目前美元為全球流動性最佳的貨幣，也是各國央行主要儲備貨幣，過往市場波動暴增環境，如金融海嘯、美國終止 QE 或到川普貿易戰，市場資金就會瘋狂湧入美元資產。日圓匯率也是流動性佳的貨幣，加上日圓資金成本便宜，成為避險重要避風港。