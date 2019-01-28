本週操盤筆記 (0128-0201)

1. 中國國務院副總理劉鶴訪美：

本週三、四 (20-21 日) 中國國務院副總理劉鶴將帶領貿易協商團赴美協商，據了解，中國人行行長易綱也將隨行參與會談；美方此前稱本次與劉鶴的會談「至關重要」，但淡化雙方取得共識的可能性。

而在美、中於 G20 領導人峰會上取得停戰 90 日之決議後，目前距離美國針對 2000 億美元中國商品加徵關稅的最後期限，還有約五週時間。

2. 聯準會 (Fed) 1 月利率會議：

Fed 週四 (31 日) 將公布 1 月利率決議，目前市場預期，Fed 將於 1 月利率會議上維持利率不變，且估計仍將維持每月縮減 500 億美元之縮表速度不變。

近期以來 2019 年 FOMC 票委中，過去持積極升息態度之官員轉趨「鴿派」明顯，如去年強烈支持 4 次升息的芝加哥分行主席伊文斯 (Charles Evans)、過去 7 年皆強勢呼籲 Fed 升息的堪薩斯分行主席喬治 (Esther George)、波士頓分行主席羅森格倫 (Eric Rosengren) 等人，曾在 1 月份表示 Fed「升息要耐心考慮」。

市場經濟學家分析，確實近期諸多 FOMC 票委態度「鴿派」明顯，升息語氣有所軟化，但並非是完全鴿派，考量到目前美國經濟前景與風險仍是大致平衡，Fed 確實有可能仍在年內升息，但估計至多只能在 2019 年升息 2 碼。

3. 英國脫歐再度表決「B 計劃」：

在上一輪英國脫歐協議草案於英國議會闖關失敗之後，英國首相梅伊 (Theresa May) 將於週二 (29 日) 再度投票表決替代方案脫歐「B 計劃」，梅伊政府目前正努力與在野黨進行協商溝通，盼本次「B 計劃」脫歐草案能夠獲得國會支持。

據《彭博社》近日引述知情人士消息透露，英國議會目前已接近達成通過脫歐協議草案的共識，尤其是在野最大反對黨工黨內部，正越來越接近支持脫歐協議草案。

4. 美股財報週進入「深水區」：

本週數間重磅級美股企業將公布上季財報，包括卡特彼勒 (CAT-US)、蘋果 (AAPL-US)、AMD (AMD-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、波音 (BA-US)、FB (FB-US)、特斯拉 (TSLA-US)、微軟 (MSFT-US)、高通 (QCOM-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等美股重要個股。

蘋果：

目前市場正保守看待本週將公布的蘋果財報，據庫克 (Tim Cook) 月初發表致投資人信，宣布下修上一季財測自原預期 890 - 930 億美元之範圍，下修至 840 億美元，原因為 iPhone 去年秋季發布的新機銷售皆是差強人意。

但目前有華爾街投行認為，蘋果的「最壞時間」可能已經過去，伴隨著蘋果近期來的股價修正，投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 上週五 (25 日) 發表研報表示，儘管 iPhone 換機升級週期變長、平均銷售價格下行壓力大，但這些壞消息已被定價到當前股價中，大摩預料本週蘋果公布財報時，蘋果股價不會繼續走低。

阿里巴巴：

去年阿里巴巴發表 2019 會計年度 Q2 財報 (2018/7/1-2018/9/30)，繳出調整後每股純益 (EPS) 9.60 人民幣的極佳成績，大幅優於市場預期的 7.43 人民幣。

但是阿里巴巴已針對 2019 會計年度全年下修營收預期 4% 至 6%，主因為全球經濟出現放緩、美中貿易戰等打擊，阿里預期該公司也將受到影響。

亞馬遜：

在亞馬遜 Q3 財報中，亞馬遜也繳出了亮眼成績單，其中營業利益 37 億美元再度刷新了歷史新高，同時營業利益率 6.6% 也是來到十年新高，而亞馬遜最賺錢之業務 AWS，營收年增率更是大增 46%，依舊令人驚艷，同時 AWS 也是目前雲端運算市場中市佔率最高。

根據 2018 年 Q3 財報，亞馬遜 AWS 的營收佔比僅有 11.8%，但獲利佔比卻高達 55.8%，以現階段而言，亞馬遜的雲端運算業務基本上是支撐了亞馬遜的半壁江山。

但根據亞馬遜 Q3 財報所釋放出來的 Q4 財測，亞馬遜的 Q4 狀況，可能就沒有這麼美麗。

據亞馬遜財測顯示，亞馬遜預期該公司將在美國消費旺季的 Q4 中面臨到較大逆風，亞馬遜估計 Q4 營收將介於 665 億美元至 725 億之間，是低於華爾街估計的 737.9 億美元。

而由於 Q4 向來是亞馬遜最重要的營收期間，因為該季包含美國假期購物旺季的表現，市場分析師即直言，從亞馬遜放出來的財測預期來看，亞馬遜 Q4 營收年增率增速，可能將創下近 14 季以來新低。