新興市場吸金動能強勁 今年以來淨流入逾85億美元

全球新興市場吸金動能轉強，根據統計，新興市場今年以來淨流入已經超過 85 億美元，反觀美股基金同期間失血超過百億，歐股基金也連續 19 周資金流出，不難看出資金今年來積極回補新興市場的態度。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，綜觀美國和新興市場的摩根經濟預期修正指數以及新興市場貨幣指數的走勢，反映美國不再持續上調，新興市場已經出現打底跡象，看好新興市場相對美國經濟走勢接近轉折處，國際資金再邁開大步搶進新興市場卡位，推升全球新興市場基金上周吸金逾 34 億美元，創下近一年單周最大淨流入，並連三周拿下股票單周吸金之冠。

陳若梅表示，去年在政治面發展、單一國家體質問題及貿易戰壓力拖累下，新興市場經濟表現落後受惠財政政策刺激的美國，但主要經濟數據表現錯綜，加上近期貿易談判陷入攻防戰，短期市場的不確定性難解，可能會隨消息面影響市場走勢。

富蘭克林證券投顧表示，今年以來全球金融市場反彈強勁，股價上演利空鈍化或利空出盡走勢，實因先前過度悲觀，展望全球經濟成長放緩但不至陷入衰退，美歐日三大央行可望放慢貨幣政策正常化速度，惟後續仍需觀察美中貿易協商進展、科技股財報、央行政策與景氣展望。

在資產配置部分，富蘭克林證券投顧建議，現階段應做好股債均衡配置，核心部位建議側重拉丁美洲的全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，可搭配多空操作策略型或公用事業類股等防禦型部位，股票則看好新興股市表現，首選大中華與新興亞洲中小型股票。

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長史蒂芬 ‧ 多佛指出，美元匯價未來將不若過去幾年強勁升值，給予新興市場表現空間，在區域市場部分，相對看好新政府甫上任的巴西，可望推動財政稅務刺激政策與改善法治環境。

