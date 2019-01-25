曜越今年業績估突破40億再創新高 日本市場雙位數增長 元月業績回升

電競週邊零組件品牌商曜越 (3540) 看好今年電競換機潮對業績成長動能的推升，雖面臨美中貿易戰陰霾，但業績續創新高仍可期待；其中，基期較低的日本市場在去年聯手虛擬偶像初音未來行銷獲致成效，今年銷售預估續增雙位數。曜越週五 (25 日) 參展台北國際電玩展 (TGS)，因觀展人潮爆棚，與微星(2377)、華碩(2357)、輝達(nVIDIA) 攤位緊鄰的曜越攤位也湧現人潮，預計將對首季業績有加分作用。



該公司去年第四季受電競換機空窗期影響，營收 9.23 億元，較第三季下滑逾 6%，加上因應貿易戰提前出貨到美國子公司，先行負擔 10% 關稅與增加之運費，成本有墊高的現象。



不過，邁入首季，因輝達 RTX 2060 新顯卡上市激勵換機買氣，加上美國消費性電子大展 (CES) 與台北國際電玩展效應，預估元月業績就會有回升的表現，逼近有挖礦效應的同期。



今年整體來看，曜越仍看好成長的表現，其中，占比高達三成的美國市場與亞太市場，以及占比逾兩成的歐洲市場預估維持個位數增長，其中，包括在亞太區的中國市場去年占比約逾一成，今年因換機效應成長樂觀，日本市場過去基期較低，但去年聯手虛擬偶像初音未來行銷獲致成效，成長率高達 2-3 成，今年預估也有兩位數增長，為增幅最高區域。



去年曜越營收達 39.13 億元，年增率 10.95%，法人預估今年將順利突破 40 億元再創新高。