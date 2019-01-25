TGS熱炒電競商機 華碩台電競板卡、筆電熱銷 月底RTX電競筆電齊發

台北國際電玩展 (TGS) 開幕，筆電品牌大廠華碩 (2357) 卯力搶攻電競商機。華碩指出，首度參展 TGS，加上月底 RTX 電競筆電 10 款新機齊發，將帶動首季電競業績跳升，預估台電競筆電銷售可望年增 4 成，DIY 市場季增上看 30-40%。全年評估，在板卡部分，因英特爾 CPU 缺貨效應逐漸舒緩，加上新款 RTX 系列電競顯卡上市激勵，預估今年台 DIY 市場銷售年增上探 2-3 成，其中，顯卡預估成長 10%。去年台 DIY 市場板卡因首季挖礦效應墊高基期，出貨約與前年持平，但因 ASP 提升，業績仍成長。



至於台電競筆電全年目標在 RTX 新機種加持之下，全年銷售成長目標達 3-4 成，相當積極。



輝達 (nVIDIA)RTX 2060 在 1/15 上市，因效能超越前代 GTX 1080，加上價格 349 美元性價比高，因此華碩一口氣推出 3 款 2060 顯卡搶市，至今銷售暢旺，電競換機潮正式開打。



筆電的部分，輝達 1/29 開放 RTX 電競筆電上市，預估全球各品牌共將陸續推出 40 款 RTX 電競筆電，華碩也指出，目前華碩 RTX 電競筆電已經準備妥當，在 1/29 上市起跑日開始，10 款新機種將齊發，其中，RTX 2060 機種占比達 4-5 成，以高 CP 值成主打機款。



華碩指出，目前雖玩家處於等待新機種推出的階段，但舊機種在預算效應之下，電玩展的銷售熱度預估也非常高，今年全年整體電競設備的換機潮在新顯卡的推波助瀾下相當樂觀。