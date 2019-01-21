電競市場成長強 曜越Q1業績再戰10億大關 將創歷史次高

曜越 (3540) 受惠電競市場強勁的成長動能，加上開拓新品的效益，首季業績再戰 10 億大關，可望創下歷史次高紀錄，法人看好今年營收衝 40 億大關。曜越歷史營收高峰在去年首季，當時因挖礦商機熱潮帶動該公司高瓦數電源供應器銷售暢旺，單季營收衝破 10 億大關，來到 10.28 億元，儘管後續挖礦動能消失，但電競市場高成長的支撐，業績均維持高檔格局，去年第四季營收為全年谷底，約 9.2 億元，首季回升。



而首季業績動能除了季節性因素之外，本週即將開展的台北國際電玩展也有加持效果。此外，曜越開發新產品，去年起跨入水冷主機的銷售，今年將從台灣市場擴及歐、美市場，日前美國消費性電子大展 CES 也宣布跨入市場競爭少的水冷記憶體模組，可望帶來效益。



法人預估，曜越上季因美中貿易戰使關稅、運費等成本增加因素，加上業績較低，單季 EPS 約 0.38 元，為季減但同比上升，全年 EPS 估 2.24 元，首季業績回升，加上反應關稅成本而調漲價格，以及沒有庫藏股員工認股費用近 3 千萬元認列，今年 EPS 估增至 2.44 元。