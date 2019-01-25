輝達首度參展TGS 力拱電競換機潮 微星、宏碁、華碩股價拉尾

輝達 (NVIDIA) 首度參與 2019 台北國際電玩展 (Taipei Game Show)，展示多款首度於亞洲亮相的 GeForce RTX 顯示卡、遊戲筆電與遊戲大作。輝達指出，看好 RTX 即時光影追蹤技術與 AI 人工智慧功能，將為電競產業注入全新動能。在這次 TGS 中，輝達推出專為遊戲開發人員與內容創作者打造的 NVIDIA TITAN RTX 顯卡，擁有 130Teraflops 的深度學習運算與 11 GigaRays 的光線追蹤效能，將於週五 (25 日) 正式在台上市，售價新台幣 82,990 元，由聯強代理並於 PChome 24h 購物平台獨家開賣。



其次，輝達也與 Momo 品牌合作推出搭載 GeForce RTX 2080 Ti 顯卡的電競桌機以及搭載 RTX 2070 顯卡的電競桌機加上 AOC 32 型曲面螢幕超值限量組合。此外，展中也推出《台北電玩展與 GeForce 一同開戰》促銷活動，更首度展出其最新 RTX 2060 顯示卡。



輝達指出，該公司與華碩 (2367)、技嘉(2376)、微星(2377) 以及宏碁 (2353) 等合作夥伴攜手打造 40 餘款、逾百種配置方式的新款 GeForce RTX 系列遊戲筆電，並提供玩家在輝達攤位一次體驗多款強勁的輕薄筆電，並暢玩最新遊戲。輝達台灣區資深業務協理陳致維表示，今年不僅是該公司首次參與 TGS，更是首度在台展示 GeForce RTX 系列產品。



在電玩展的激勵之下，台主要電競概念股包括微星、宏碁、華碩、曜越 (3540) 週五股價都已上漲作收。其中，微星、宏碁、華碩均上演拉尾盤戲碼，並均以單日最高價位收盤。