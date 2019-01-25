做多、做空中國 你也不一定非得要碰人民幣

伴隨中國經濟成長的減速以及仍在艱難進行的貿易談判，外匯交易員們正在努力尋找繞開嚴格受控的人民幣做空世界第二大經濟體的方法。

通常而言，在這種憂患重重的大背景下，直接做空人民幣是一件輕而易舉的事。自去年 11 月初以來，人民幣兌美元匯率已經攀升將近 2%，在亞洲貨幣中表現居中，而在此輪反彈之前，其距離破 7 已經只是毫釐之差。

但是，由於中國對本幣匯率的管控非常嚴格，一些投資者因而開始尋找其他做空中國的途徑。花旗、East West Investment Management Co. 和加拿大皇家銀行已經找出了幾種替代方法，那就是，假手與澳元 (澳洲經濟與中國經濟密切相關)、瑞士法郎以及大宗商品敏感貨幣加拿大元相關聯的交易。

作空澳元

利用中國的困苦以及澳洲的國內壓力，花旗建議做空澳元 / 美元。繼 2018 年在 G-10 貨幣中表現墊底後，澳元本月迄今兌美元匯率已經上漲 0.6%。

花旗上周建議在 0.7162 水平入場，目標設在 0.68，止損位設在 0.7250。澳元 / 美元去年全年下跌近 12%，目前報 0.7090 美元。

「澳洲的命運依然與中國經濟息息相關，我們認為，其經濟成長所面臨的風險依然偏向下行，」花旗北美區 G-10 貨幣策略主管 Calvin Tse 在 1 月 17 日的一份報告中說。「澳洲央行可能很快就會放棄它的緊縮傾向，從而在今年打開降息寬鬆之門。」

Tse 表示，若是美中兩國能夠達成貿易協議，或者大宗商品價格走勢發生「急遽」變化，再或者澳洲央行對政策指引作出調整，那麼花旗便會重新評估上述建議。花旗可能也會仔細查看交易形勢，看部位是否已經偏向極端，同時觀察除了現已推出的措施，中國是否還會有更多的刺激舉措出台。