澳幣從去年跌到今年 家庭債務「災難循環」火上加油

澳幣去年成為表現最差的發達國家貨幣後，今年跌勢並未止住，除了全球經濟成長放緩和中美貿易戰外，陷入困境的澳幣還面臨另一個威脅，那就是房地產崩盤造成的家庭債務危機。

澳洲房市價格去年下跌 4.8%，出現崩盤跌勢，而家庭債務率 (家庭負債與收入比率) 卻接近歷史新高，使得澳洲央行降息以減輕民眾房貸壓力的可能性升高。

在諸多不利澳幣走勢的因素下，匯豐控股和荷蘭合作銀行的策略師同步調降澳幣目標價，匯豐下看澳幣兌美元年底來到 0.66，跌幅 8％；荷蘭合作銀行則預期年底將來到 0.68，跌幅約 3.4%。

荷蘭合作銀行亞洲金融市場研究主管 Michael Every 表示，澳洲央行坐視過去幾年來房市泡沫吹脹，並處於災難循環 (doom loop) 中，現在美國聯準會升息出現放緩的可能，澳洲央行終於可以討論並進行降息了。

根據澳洲央行編制的數據顯示，由於低利率和銀行貸款限制放鬆，澳洲家庭債務率從 20 世紀 90 年代的 67% 暴漲至 189%。

雖然澳洲政府試圖抑制家庭債務率，而且去年第三季確實略有下降，但仍然是 1977 年以來平均值的兩倍，引發市場對房地產崩盤及房市對經濟影響的擔憂。

澳幣兌美元去年下跌 9.7%，連續五季出現下跌，今年 1 月 3 日因日本假期亞洲盤交易清淡，甚至一度暴跌至 67.41，創下 2009 年 3 月全球金融危機深陷以來新低，周四澳幣兌美元一度來到 0.74 附近。

匯豐銀行外匯研究全球負責人 David Bloom 看跌澳幣，認為在澳洲房貸危機及澳洲與美國公債殖利率利差擴大下，不利於澳幣未來走勢。

荷蘭合作銀行指出，目前澳洲的基準利率已處於歷史新低的 1.5%，為了減輕家庭房貸風險，預期將再降息 100 個基點。

摩根士丹利策略師 Hans Redeker 出具的報告指出，在澳洲經濟疲軟下，市場目前反映未來 12 個月內澳洲央行降息的可能性為 50%，並預期澳幣兌美元第二季將跌至 0.67，年底再回升至 0.71。