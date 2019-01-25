〈每日外資外匯觀點〉德拉吉又放鴿 BK下看歐元重摔到1.12

歐洲央行行長德拉吉發表鴿派言論、德國政府預期將大幅調降經濟成長率，使得周四的歐元遭受沈重打擊，歐元兌美元跌至 12 月中旬以來的低點；白宮經濟顧問庫德洛暗示下周公布的美國就業數據將非常強勁，美元受激勵，再度強彈至 96.4 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

下周三德國將公布今年經濟成長率預估，德國商報 (Handelsblatt) 報導，受到全球經濟疲軟及英國脫歐的不確定性，德國今年經濟成長率將從先前預估的 1.8 調降至 1.0%。

歐洲央行周四宣布利率政策按兵不動，德拉吉發表更趨向鴿派的言論，再度發出對歐元區經濟面臨挑戰的警告，並暗示今年央行對撤出寬鬆政策措施將更加謹慎。

瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 認為，根據最新政策會議結果顯示，歐洲央行實際上已經關上了在德拉吉任期內升息的大門。

SEB 分析師預期，歐洲央行很有可能會在 3 月的決策會議上進一步調整聲明論調，目前市場關注的是歐洲央行進一步實施長期再融資操作 (LTROs) 必要性，該行預期最快可能在今年中旬就推出新一輪的 LTROs。

BK Asset Management 貨幣策略董事總經理 Kathy Lien 在歐洲央行決策會議前指出，歐洲央行若調降對經濟成長和通膨的預估、且德拉吉強調經濟成長疲弱的話，預估為歐元兌美元將跌到 1.12。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行分析師 Karen Jones 指出，歐元兌美元目前市場相當中性，目前的下行空間相當有限，拉回將在 1.1326- 1.1306 的區間獲得支撐。

道明證券表示，歐元區經濟風險正在轉向下行，通膨水平遠低於去年 12 月的預期，去年第四季通膨增幅可能只有央行預期增速的一半。