策略師：投資人應該買進澳元 韓元也不錯

一位外匯策略師認為，投資人現在應該買入澳元，這是目前的「最佳交易」。

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 外匯策略師 Patrick Bennett 週四 (27 日) 表示，「澳元在目前水平上被低估了。」

他表示，預期美國和中國會就貿易緊張問題達成一項解決方案，這將使澳元「處於非常有利的地位」。澳洲貨幣通常被視為衡量全球風險偏好的指標。在某些情況下，它也被視為中國貨幣的替身，特別是因為人民幣還不能自由交易。

Bennett 預測到 2019 年下半年澳元兌美元匯率將達到 77 或 78 美分。目前該貨幣匯率約為 70 美分。

澳元兌美元匯率

但該策略師也建議投資人暫時買入澳元兌歐元而不是美元。他說，以美元買入它「有點早」。他解釋說，這是因為美國經濟繼續跑贏同行，美元在 2019 年第 2 季或第 3 季才開始下滑。

除了美元下跌之外，Bennett 還建議外匯投資人買進韓元，因為它是亞洲地區為數不多幾個最近看到國內資產，特別是債券流入的經濟體之一。

他預計 2019 年第 3 季韓元兌美元匯率將低至 1080 。目前韓元匯率約為 1119。

Bennett 指出，「這只是因為考量與其他亞洲和貿易往來的經濟體的關聯性，它稍微表現不佳。」他還指出，南韓的貿易帳、經常帳和金融帳都呈現盈餘。

他說，韓元將「自此開始逐步走強」。