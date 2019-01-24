避險成本飆高＋股市投資部位未實現虧損 三商壽去年轉虧

三商壽 (2867) 公布去年全年自結獲利，高漲避險成本、國際股市震盪拉回，全年由盈轉虧，自結全年虧損 3.1 億元，係為公司 14 年來首次虧損，截至去年底，總資產達 1.14 兆，為國內資產第七大壽險公司，新契約保費收入達 366 億元，年增 14%，當中投資型商品為 234 億元，年增率 66%，總保費收入為 1,567 億元。美國升息、台灣利率不動，造成台美利差擴大，壽險海外投資部位避險成本居高不下，三商壽去年前三季匯兌成本為 88 億元，股票投資部位未實現損失有 72 億元，均是導致去年虧損主因。



三商壽表示，經常性收益 (利息、股息及租金) 較去年同期成長約 14%，然而受到台美利差擴大，致使避險成本持續攀高，第四季全球股市震盪向下，股權資產投資收益減少的影響，都是全年虧損主因。



有鑑美中貿易情勢持續動盪與避險成本居高不下，三商壽今年更加嚴格控管權益類資產投資與適度降低國外投資部位，隨著台幣匯率波動，適時調整避險比例；此外，在新契約商品銷售仍持續增加投資型商品、美元保單銷售，以期穩定手續費收入、減輕避險成本壓力。