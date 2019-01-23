匯損衝擊 三商壽去年轉虧3.1億元 今年靠三招減輕避險成本壓力

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (23) 日公布去 (2108) 年財報自結數，去年整體投資型商品新契約保費收入 (FYP) 來到 234 億元，較 2017 年大幅成長 66%。而獲利面來看，因為避險成本居高不下，導致三商壽去年全年稅後虧損 3.1 億元，每股稅後虧損 0.14 元，不但由盈轉虧，還一改 2017 年當時創下 10 年獲利新高的好表現。展望今年，將透過嚴控投資等三招來減輕避險成本沉重的壓力。

三商壽由於自 2017 年起積極推廣投資型商品銷售卓有成效，去年整體投資型商品新契約保費收入 (FYP) 來到 234 億元，較 2017 年大幅成長 66%。去年新契約保費收入達 366 億元，較 2017 年成長 14%。總保費收入為 1567 億元亦維持穩定成長，總資產達 1.14 兆元，為第七大壽險公司。

三商壽表示，公司經常性收益 (利息、股息及租金) 較前一年同期成長約 14%，然而受到台美利差擴大使得避險成本持續攀高，再加上美中貿易摩擦，導致第四季全球股市震盪向下，股權資產投資收益減少的影響，去年全年稅後虧損 3.1 億元，每股稅後虧損 0.14 元，比起 2017 年全年的稅後純益 31.8 億元、EPS 為 1.71 元，大舉衰退。

有鑑美中貿易情勢持續動盪與避險成本居高不下，三商壽表示，一、今年將更加嚴格控管「權益類資產投資」，二、並且適度降低國外投資部位，並且隨著台幣匯率波動，適時調整避險比例。三、在新契約商品銷售方面，該公司亦將持續增加投資型商品及美元保單銷售，以期穩定手續費收入、減輕避險成本壓力。