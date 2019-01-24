壽險業匯損大失血 元大人壽去年逆勢轉盈 稅後賺2.77億元創新高

美國聯準會 (Fed) 於去 (2018) 年 4 度升息，而台灣央行則是連 10 季利率維持不變，導致台美利差不斷擴大，壽險業的避險成本節節高升，在壽險業去年營運一片慘烈下，元大金 (2885-TW) 旗下元大人壽卻逆勢轉虧為盈，去年稅後純益 2.77 億元，這是自 2014 年加入元大金控後，創造在短短 5 年內轉虧為盈的佳績。

去年壽險業匯損就高達 2200 億元，不僅如此，雪上加霜的是，去年第 4 季又逢股災，在股、匯雙殺夾擊下，導致 2018 年壽險業獲利大幅縮水，光是前 6 大壽險公司去年 11 月就虧損近 59 億元，12 月虧損更高達 139 億元。

壽險業在遭到上述的困境下，元大人壽卻逆勢轉虧為盈，2018 年稅後純益為 2.77 億元，不但比起 2017 年稅後虧損 1.6 億元轉盈，更是自 2014 年加入元大金控後，創造在短短 5 年內轉虧為盈的佳績，元大人壽表示，有如此的績效，奠基於得當的匯兌避險規畫與目光長遠的投資策略。

元大人壽表示，早在 2017 年底，就考量未來兩年匯兌風險與避險成本勢必會對獲利造成衝擊，因此主動向主管機關申請增提外匯價格變動準備金 3 億元，而外匯價格變動準備金餘額占總資產比率較壽險同業高出許多，提高承擔匯兌風險能力，也增加外匯避險操作的彈性，因此受到匯損的衝擊較小。

在投資操作方面，元大人壽的目光著眼於提升長期穩定的經常性收益，配置在國內債的比重較高達 30%，遠高於壽險同業平均的 12.75%，成為收益穩定的重要來源，且不會為了美化短期獲利而出售優質債券資產; 不僅如此元大人壽在國內股票配置比重僅 4.1%，低於壽險同業平均的 6.84%，投資收益的波動較低。

在穩健的資產配置、投資策略與匯兌避險操作下，元大人壽才能在匯損暴增、股災侵襲的不利環境下逆勢獲利，這是元大人壽在這次股、匯雙殺夾擊下，不但沒有受傷，反而呈現正報酬的原因。

元大人壽表示，同時，在衡量保險業財務穩健與承擔風險能力的重要指標資本適足率（RBC）上，元大人壽超過 350%，比起大型壽險同業的 270% 至 330% 還來得高出許多。此外，元大人壽的母公司－元大金控為規模大，財務強健的金融控股公司，必要時元大金控亦會奧援元大人壽，挹注資本以強化財務結構。