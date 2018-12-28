三商壽前三季獲利大減9成 金融未實現虧損53億元 明年將減碼國內外股票

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (28) 日召開法說會，前三季稅後純益僅 4 億元，年減 90.7%，每股稅後純益 (EPS)0.18 元，匯率避險成本升高，加上金融資產未實現損益大幅虧損逾 53 億元，使得獲利大衰退，展望明(2019) 年三商壽投資策略，財務長陳宏昇表示，國內外股票投資部位都會減少，資金會轉而增加固定收益，不動產若有好標的也會加碼，整體投資將更謹慎。

今年國際金融市場動盪，加上新台幣歷經大升轉大貶，三商壽投資也嚐盡苦頭，整體投報率只有 3.04%，陳宏昇表示，截至 9 月底止，三商壽總投資資產約 1 兆 490 億元，海外投資占比達 69.67%，海外投資比重高，在匯率避險成本重壓之下，截至 9 月底，帳上金融資產未實現損益大虧 53.18 億元，其中，股票部位未實現虧損高達 72 億元，所幸債券部位出現未實現獲利 10.6 億元。

三商壽前三季累計稅後純益僅 4 億元，每股稅後純益 0.18 元，而三商壽總資產已突破 1.14 兆元，是國內第七大壽險公司，12 月進行的 1.5 億股的現金增資已經完成，將用於強化資本結構，且明年徵才的增員數將以淨增加 1500 人為目標。

陳宏昇表示，今年因為投資失利，利差損也從去年的 14 個基點，再度擴大到 66 個基點，所以展望明年投資策略，國內、外股票投資部位都會減少，資金會轉而增加固定收益，海外債券會是重點，且會強化避險，不動產若有好標的也會加碼，整體投資將更謹慎。