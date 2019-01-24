〈旺宏法說〉去年Q4每股賺1.57元寫新猷 全年EPS為4.94元

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (24) 日公布去年第 4 季與全年財報，雖然受到美中貿易戰影響客戶拉貨動能，使 ROM 旺季不旺，但在東芝權利金的業外收入挹注下，第 4 季稅後純益達 28.67 億元，季增 5 成，年增 11%，每股純益 1.57 元，創單季新高。去年全年稅後純益 89.93 億元，年增 63%，每股純益 4.94 元。

旺宏去年第 4 季營收 89.81 億元，季減 10%，年減 15％，毛利率 28%，季減 7 個百分點，年減 15 個百分點，營益率 7%，季減 11 個百分點，年減 18 個百分點；稅後純益 28.67 億元，季增 50%，年增 11%，每股純益 1.57 元。

旺宏去年全年營收 369.53 億元，年增 8%，毛利率 38%，年增 1 個百分點，營益率 18%，年增 1 個百分點；稅後純益 89.93 億元，年增 63%，每股純益 4.94 元。

旺宏去年第 4 季 Flash 營收占比 51%，ROM 為 44%，其餘 5％為 Foundry，今年 ROM 拉貨動能雖不如預期，但與去年同期相較之下，營收仍大增 5 成之多。

旺宏表示，第 4 季雖適逢 ROM 出貨旺季，但去年下半年受到美中貿易戰影響，市場充滿不確定性，客戶因此縮手，拉貨動能趨緩，加上中國標案在中興通訊事件過後，也未恢復正常，對 NAND Flash 有一定程度的影響。而毛利率較上季下滑，主要為產品組合變化所造成。

除本業收入外，旺宏去年第 4 季在與東芝專利權訴訟案的權利金收入 8000 萬美元入帳下，帶動業外收入達到 25.04 億元，使獲利達 28.67 億元，每股純益攀升至 1.57 元，若排除一次性權利金收入挹注，旺宏第 4 季獲利為 10.62 億元，每股純益 0.58 元。

存貨金額方面，旺宏第 4 季存貨由第 3 季的 171.6 億元增加至 179.49 億元，為近年來存貨相對較高的水位，其中，ROM 存貨占比為 6 成，其餘 4 成中，NOR Flash 與 NAND Flash 各半，而旺宏第 4 季已先行提列存貨損失 4.3 億元，若後續存貨售出會再回沖。

旺宏總經理盧志遠表示，存貨較健康的水位約在 70 至 100 億元間，雖然目前存貨處於相對較高水位，但將充分滿足客戶需求，今年也將積極處理存貨。