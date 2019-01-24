波音首次試飛無人駕駛電動原型機

波音 Boeing (BA-US) 表示，它已經成功的完成了自動乘用飛機的原型機首次試飛，該飛機最快可能在明年開始載客。

該測試於美國弗吉尼亞州 Manassas 的一個機場進行，該機場位於波音旗下公司 Aurora Flight Sciences 總部附近，專注於開發電動垂直起降飛機，也稱為 eVTOL。領導波音公司城市空中交通業務部門的「波音 NeXt」負責測試這次計劃。

據了解，周二的無人飛行測試持續不到一分鐘，涉及控制起飛、空中停擺、和著陸。這些演習旨在測試原型機的自主功能和地面控制系統。一個測試假人被綁在駕駛艙內進行測試。

波音公司表示，未來的測試將測機體向前飛行、機翼驅使飛行、以及垂直飛行、和前飛的過渡階段。這種轉變被認為是高速 eVTOL 飛機最具挑戰性的模式。

波音公司技術長 Greg Hyslop 在新聞發布會上表示，「在一年內，我們已經從概念設計發展成為飛行原型。波音公司的專業知識和創新對於將航空發展成為世界上最安全、最高效的交通方式至關重要，我們將繼續以安全、創新、和負責任的方式，引領新的移動解決方案」。

波音股價周三收盤上漲 0.20% 來的 358.61 美元。

波音股價趨勢圖

乘客飛行機 (PAV) 建立在 Aurora 過去於 eVTOL 領域的努力。該機體長 30 英尺、寬 28 英尺、有 8 個轉子用於垂直升力，也有用於向前飛行的尾槳。它的設計旨在為完全自動，而最大航程為 50 英里。Aurora 總裁兼執行長 John Langford 説道，「這就是革命的樣子，自動化。可認證的自動化將使城市空中交通變更安靜、清潔、和安全」。

波音公司在這方面的努力值得關注的原因是，目前在商業運營中沒有電動飛機，甚至是燃氣 (電動混合動力) 飛機。以目前的電池技術來説，還無法能提供實現升空所需的功率重量比。大多數專家預測，技術可能還得花上數十年才能趕上。

對自動化 eVTOL 飛機感興趣的公司越來越多，Aurora 也是 Uber Elevate 空中計程車開發項目的合作夥伴之一，該項目計劃於 2020 年在達拉斯、杜拜、和洛杉磯進行示範飛行。

去年，競爭對手空中巴士 Airbus (EADSY-US) 也展示了其 Vahana eVTOL 飛機的試飛。 但與波音公司不同的是，空巴計劃自己推出飛行計程車網路，將不與 Uber 合作。

波音表示正在探索雙人座和四人座乘用機的可能，並評估各種商業機會。波音發言人 Megan Hilfer 提到，「目前，我們對下一步發表評論還為時過早，不過，我們正在尋求一些有趣且令人興奮的機會」。

PAV 並不是波音 NeXt 產品組合中的唯一項目，波音也在開發一種無人駕駛貨用全電動飛機 CAV，設計用於在半徑 20 英里的範圍內運輸高達 500 磅的重物。

去年，一架原型機在美國密蘇里州的波音實驗室進行了試飛，而重新設計的原型機上個月進行了室內飛行測試，預計今年底將進行戶外試飛。