5年來首次讓位 空中巴士747架訂單不敵波音

週三 (9 日) 公布的數據顯示，歐洲空中巴士 Airbus (EADSY-US) 於 2018 年銷量輸給了波音公司 Boeing (BA-US)，也是 6 年來表現最糟糕的一年。

空巴股價趨勢圖

空中巴士 2018 年共獲得了 747 架訂單，比前一年的 1109 架下降了 33%。這數據也包括了去年 7 月從加拿大龐巴迪公司接管的 A220 噴氣客機，銷量共 135 架。波音自 2012 年以來首次擊敗空中巴士，訂單量為 893 架。

空中巴士的交貨量達 800 架飛機，增長了 11%，其中包括 20 架小型 A220 飛機，但有訂單未交貨的飛機量達 7577 架。波音去年則是擁有 893 架飛機的訂單量，交貨量達 806 架。

儘管全球供應鏈緊張、波音未能實現其交貨目標、而空巴此前也已降低目標，但對客機的強勁需求使總交貨量增加了 8%，這是 6 年來的最快速度。IATA 表示，預計 2019 年航空交通將再增長 6%。

復甦的波音一直在為其 787 飛機提供更大的可用性和更低的成本，同時努力遏制其歐洲競爭對手在利潤豐厚大型窄體約 200 座位以上的噴氣機領域邁進。

波音股價趨勢圖

訂單數據突顯了空中巴士決定接管輕型但虧損的龐巴迪 C 系列飛機，銷售了 135 份價值 120 億美元的訂單。如果沒有這起併購，空中巴士僅佔核心市場的 41%，自 2009 年以來的最低水平。

空中巴士目前的寬體 A350 每月產量達 10 架，該機型將在今年年底與 787 和更大的 777 競爭。空中巴士也削減了其銷售緩慢的 A380 超大型飛機。