英國可能延長脫歐期限 無協議脫歐風險降低 英鎊上揚

儘管英國首相梅伊 (Theresa May) 本人並不贊同，但當前情勢的發展，讓英國延後脫歐的可能性愈來愈大，無協議脫歐的風險似乎正在消退，這也帶來英鎊的上揚。

法國和德國政府的一些高層表示，他們願意對延長英國脫歐的最後期限持開放態度。而英國議會也在醞釀動作，以避免無協議脫歐發生。

一些議員正試圖由梅伊手中，搶下脫歐的控制權。工黨議員 Yvette Cooper 提出的一項修正案，預定設立一個期限，如果梅伊的脫歐協議在 2 月 26 日前未能獲得通過，那麼就由議員們投票，是否延長脫歐期限。

工黨第二號人物 John McDonnell 表示，工黨極可能支持這項修正案，加上至少 9 名保守黨議員也表態支持，因此此案很可能獲得通過。

消息傳出後，英鎊盤中升至 10 週高點，觸及 1 英鎊兌 1.3079 美元，因為市場押注，一旦議會擁有更大的控制權，將能避免無協議脫歐。

梅伊本人並未被說服要延長脫歐期限，不過她沒有排除這個可能性。梅伊對下議院表示，延長里斯本條約第 50 條，並不能解決任何問題，議會仍需要決定，究竟是想達成協議、無協議脫歐還是不脫歐。

英國議會將於 1 月 29 日，就議員們提出的不同方案進行投票，這有可能為打破僵局開闢道路。

英國原定 3 月 29 日脫離歐盟，英國議會建議，延長第 50 條 9 個月，至 12 月 31 日。如果英國提出延期的要求，需要其他 27 個歐盟成員國批准。