日本政府與波音 簽署電動航空器等技術開發合作協議

日本經濟產業省與美國波音公司，同意就電動航空器的技術開發進行合作。經濟產業省將介紹可參與合作的日本企業給波音公司，對電動航空器的共同開發提供支援。

這項合作瞄準的昰不斷擴大的市場，還有因應全球減少二氧化碳排放量的潮流。日本企業能否在技術開發競爭上取得贏面，並抓住此商機，頗受關注。

磯崎仁彥副經濟產業大臣與波音公司的 Greg Hyslop 首席技術長 (CTO)，在 15 日時簽下了協議書。在簽署儀式上，磯崎副大臣表示「波音是日本航空器產業最大的夥伴。盼望日本的先進技術為世界作出貢獻」。Greg Hyslop 也在簽署儀式後的記者會上表示「除了日本之外，沒有其他的夥伴」，強調雙方間的關係。他還補充，「使用在 EV 與自駕車的技術，應該有可以直接運用在航空器上的技術」，表現出對跨業界合作的期盼。

波音 787 (圖：AFP)

雙方在這次的協議中，同意共同開發輕量的電池與馬達、機身複合材料的低成本化，還有生產的自動化。波音在未來也將與經濟產業省還有生意夥伴們分享在航空運輸上的戰略。

日本航空機開發協會 (JADC) 預測，主要由於亞洲的旅客增加之故，噴射客機在 2037 年時將增加到約 4 萬架，為 2017 年的 1.8 倍。如果不採取對策的話，二氧化碳排放量將持續的增加。聯合國的國際民航組織 (ICAO) 計畫在 2020 年到 2050 年間，每年提升 2% 的燃油效率。航空器的性能必須有顯著的進步，特別在電動航空器方面更是新的競爭主軸。

波音在日本的供應鏈有 SUBARU(原來的富士重工業)(7270-JP)、川崎重工業 (7012-JP)、三菱電機 (6503-JP)、三菱重工業 (7011-JP)、普利司通 (5108-JP)、新明和工業 (7224-JP)、Nabtesco(6268-JP)、Jamco(7408-JP) 等企業。