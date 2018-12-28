明年中國房市「穩」字訣

自從山東省菏澤市於 12 月 18 日取消房市限售規定後，引發外界對於中國房市調控將由緊轉鬆的猜測。即使菏澤並非中國主要一線城市，但後續接連著廣州、珠海等城市均有放鬆房市調控的跡象，這讓外界開始議論未來房市調控鬆綁是否將成為一股旋風。

從 2016 年 9 月份以來，中國上到中央下到地方接力推出各項房市調控政策來抑制房價，限購、限售等規定逐步接二連三疊加，這波調控在今年達到最高峰。今年前三季，中國政府對於房市調控保持著高壓態勢，調控總次數超過 400 次，比 2017 年成長 80%。理所當然的，在房市調控的這段期間內中國房屋銷售面積成長率呈現一路下滑的趨勢。

圖: 慧博數據資料庫

不過就在進入第四季，已經開始有越來越多的城市的調控政策出現鬆綁跡象。截至 12 月 20 日為止，中國已有至少 10 多個城市放鬆調控，手段包括取消限售、限購、限價、下調房貸利率等，是否中國政府房市政策就此要改變了嗎?

就在市場樂觀期待房市調控將結束之際，湖南衡陽房市政策的急轉彎又為市場澆了一潑冷水。湖南衡陽官方在 12 月 27 日公告將取消實施一年的限價令，允許建商明年 1 月 1 日起可以調整房屋售價，成為中國第一個取消限價的內陸城市。不過，很快的在高層關切下，該政策已經撤銷。同時之前提出放鬆調控的城市開始一一被關切，各地政府對於房市政策是否放鬆暫時轉為低調，顯示中國高層還不想太快釋出房市調控週期已經結束的訊號。

畢竟在有土斯有財的觀念下，大部份中國人還是偏好房市大於股市，而且以過去的歷史經驗來看，只要房市調控放鬆，房價會立即飆漲。並且社科院在近期也提到「房住不炒」是中國政府房市政策目標，中國政府應保持定力，即使目前中國房價出現暫時下跌，也不應該在此時推出刺激或鼓勵置產的政策。

不過，房市與銀行體系是相連的，如果中國房市出現崩盤，對於銀行體系的傷害會更重，由日本經濟發展史就可看出彼此之間的關聯性。因此中國政府對於房市調控還是會有底線，近期中國住建部就提到明年房市政策朝向穩地價、穩房價、穩預期的方向前進。其內容重點在於中國地方政府可以根據自身發展的差異性來彈性調整房市政策。

至於中國整體房市政策何時會全面放鬆或取消，可以留意中國主要的一、二線大城市政策動態，若這些城市開始取消限價，就可以說中國房市調控政策出現根本性轉折。