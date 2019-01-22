美中貿易談判最大癥結點：智慧財產權？

美中貿易戰談判和解已持續數日，據外媒稱，雙方至今似乎未對美國總統川普執著的知識產權事宜，取得任何重大進展。

近期，中國釋出的善意包括上周五提出的方案，即至 2024 年，中國對美國的貿易順差將減少至零。 而本次的美中貿易談判下一輪會談，已定於 1 月 30 日至 31 日舉行，屆時中國領導人習近平的最高貿易談判代表人劉鶴，將訪問華盛頓。

據了解，在一月初美中雙方的貿易談判中，美國主要針對中國涉嫌許多的知識產權盜竊，以及中國迫使許多外國公司在進入中國市場前，需交出技術作為交換的相關做法提出異議，與會者和其他有關會談的人士表示，該討論最後淪落到兩國代表在會議上相互指責，而非提出建設性的解決方案。

根據國會助手的說法，美國貿易代表 Robert Lighthizer 上週在與國會議員的會議中證實，美中雙方在知識產權等結構性問題上的討論，仍是缺乏進展。

美國去年曾呼籲中國，應取消技術轉移相關的具體政策和做法、停止政府主導的網路盜竊、加強知識產權執法、和終止政府支持針對「中國製造 2025」計劃的目標行業。

而中國則是公開否認美國指控知識產權盜竊和強制技術轉讓的說法，中國堅持認為，中國已履行了在 2001 年加入世界貿易組織 WTO 時所作的承諾，包括建立了特別的知識產權法院。

共和黨領導人參議員 Marco Rubio 表示，「任何有價值的貿易協議，都將明確解決中國猖狂的知識產權盜竊和強制技術轉移問題，這既是為了美國經濟和美國工人的利益，也是為了我們的國家安全」。

同樣，財政委員會的民主黨 (在野黨) 參議員 Ron Wyden，表示任何協議都必須「直接解決關稅的基礎，其中包括中國在知識產權盜竊和技術轉移方面的做法。任何妥協，將會讓美國工人和雇主容易受到中國掠奪性行為的影響」。

此前在習近平和川普於 12 月 1 日達成關稅停戰後的幾天，中國官員發布了一項新的知識產權法，該法將禁止竊取技術的公司發行債券或獲得其他融資方案。本月初，政府表示將加快通過一項新的外國投資法，其中包括保護外國公司知識產權的行政措施，並減輕他們向當地合作夥伴轉移技術的壓力。

儘管如此，國際商業團體仍持懷疑態度。

歐盟中國商會 Mats Harborn 表示，「雖然外國投資法草案名義上會給國際公司提供與中國競爭對手相同的國民待遇，但外國投資法的名稱仍然保留了中外公司之間的區別」。

美中貿易全國委員會高級副總裁 Erin Ennis 表示，雖然知識產權法律有所改進，但由於不包括刑期等刑事處罰，該法仍然不足以涵蓋全局，同時，該法也沒有解決地方政府和中國公司在外國公司欲進入中國市場時，迫使外國公司交出知識產權的嚴重問題。