PwC調查：企業執行長們對未來12個月充滿悲觀

據在達沃斯世界經濟論壇 Davos 前夕進行的一項調查顯示，由於全球貿易爭端及關係緊張因素，世界各地的執行長對全球經濟前景已變得更加悲觀。

PwC 對近 1400 名執行長的調查發現，29% 認為全球經濟增長將在未來 12 個月內下滑，是去年的 6 倍水平，也是自 2012 年以來的最高百分比。

最明顯的轉變發生在美國的商業領袖之中，經濟放緩和與中國的貿易戰的背景下，樂觀情緒從一年前的 63% 降至 37%。

然而，每個地區預計經濟成長率將下滑的執行長比例顯著增加，也顯示了企業高層對短期至中期的營收成長不抱期望。

PwC 全球主席莫里茨 Bob Moritz 表示，「與去年相比，情況出現了逆轉，世界各地的悲觀情緒都在顯現。隨著貿易緊張局勢和貿易保護主義崛起，信心正在逐漸消退」。

由於歐洲和一些新興市場的放緩，國際貨幣基金組織 IMF 週一下調了 2019 年和 2020 年的世界經濟成長預測，並表示未能解決貿易爭端可能會進一步破壞全球經濟放緩的穩定。IMF 預測，今年全球經濟將成長 3.5%，低於去年 10 月預測的 3.7%。

在 3 個月的第 2 次降級後，IMF 還指出，中國經濟放緩幅度大於預期、可能出現的英國「硬」脫歐，都應加劇金融市場的動盪。

美國政府的關閉使總統川普未能參與 1 月 22 日至 25 日在瑞士舉行的達沃斯會議。中國和美國這兩個世界上最大的經濟體之間的貿易爭端的影響，是部分地區商業領袖最關注的問題。如中國未能解決知識產權問題、強制技術轉移、和其他非關稅壁壘，川普已誓要於 3 月 2 日增加價值 2000 億美元的中國進口產品關稅。

因此，中國執行長們也只有 17% 選擇美國為成長市場，而 2018 年這一比例為 59%。報告顯示，澳洲似乎是主要的受益者，去年未進入中國排名的前 10 名，今年已成為中國投資的首要目的地。

由於對兩國貿易關係未來的擔憂，仍有 62% 的商務領袖正在調整供應鏈和採購策略，轉而遠離美國。該報告強調，另一個策略轉變是企業傾向於向下與向内發展，而不是尋求海外擴張或併購。

當被問及在未來 12 個月內他們將關注什麼來推動收入成長時，77% 的執行長表示「運營效率」，71% 表示「有機成長」。

不確定性日益增加，除了家鄉以外，其中 15% 的商業人士無法認定他國的成長機會。

隨著英國退出歐盟的 3 月 29 日截止日即將到來，只有 8% 的受訪者認為英國是未來 12 個月內成長前景最重要的外國市場之一，低於一年前的 15%。