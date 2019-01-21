川普否認將解除對中國的關稅 但稱美中很可能達成協議

美國總統川普週末 (19 日) 再度表態，稱美國與中國很可能達成協議，但否認他正考慮解除對中國加徵的關稅。

川普在白宮對記者說，「中國貿易方面的進展非常順利」，他相信在這麼多次的磋商之後，很可能達成協議。

但話鋒一轉，他表示，他注意到有「假新聞」，說美國有意先解除對中國產品加徵的關稅，對此，他明確否認。川普說，如果達成協議，當然不會有制裁，但是如果協議未能談成，就會持續關稅制裁。

雙方先前在北京進行了副首級別的磋商，接下來中國國務院副總理劉鶴將於 1 月 30 日和 31 日訪問美國，與華盛頓進行下一輪貿易談判。

此外，媒體也報導，據參與談判人士透露，因為擔心中國可能在協議後違反承諾，美國正研擬在協議後定期審查，因此關稅的威脅不會消失。

消息人士說，中方並不樂見美方定期審查的要求，但此一提議未破壞雙方談判。消息人士指出，這看來有點像羞辱，但也許雙方能找出為中國政府挽回面子的方法。

其他知情人士表示，爲結束與美國的貿易戰，中國提出在未來 6 年大幅進口美國商品，總計金額超過 1 兆美元，可望將美中的貿易逆差，在 2024 年以前降低為零。

去年，美中貿易逆差達到創紀錄的 3230 億美元。研究美中貿易關係的經濟學家認為，要消除這麼大的差距很困難，中國大舉購買美國商品的承諾未必可行，因為這取決於中國民眾對美國商品的需求。