〈環球晶展望〉逾5億美元建廠投資喊停 看美中貿易戰短空長多

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (21) 日表示，受到美中貿易戰影響，市場氣氛轉趨觀望，原先預計投資逾 5 億美元，在海外興建的 12 吋廠與擴建 8 吋磊晶廠皆已喊停，但預期美中貿易戰短期為產業修正，長期是健康的影響。股利方面，法人以過去配息率來估算，預計環球晶今年現金股利可達 21 至 24 元。

環球晶韓國 12 吋新廠將於今年第 4 季逐月開出產能，徐秀蘭表示，美中貿易戰因素出現後，韓國新廠有先向客戶確定長約訂單。其他海外投資方面，原先預計在海外興建 12 吋廠，及在德州擴建 8 吋磊晶廠，也因市場觀望氛圍影響，總投資額超過 5 億美元的 2 項投資計畫，都在來得及之前先行踩煞車，目前手上現金充裕。

徐秀蘭也指出，美中貿易戰對半導體產業帶來的影響，包括市場原先要擴增的產能延宕，市場供給將更健康，供需恢復平衡後，對如中國半導體新進業者的產品認證也會有所影響，短期雖是產業修正，但長期來看，對半導體產業是健康的，對中國廠商則是較為不利，並預期今年中國廠商將不會對半導體產業造成影響。

股利方面，過去環球晶配息率均在 7 至 8 成間，法人並看好環球晶去年全年每股純益至少 30 元，預估今年若以往年配息率來計算，現金股利可望達到 21 至 24 元。