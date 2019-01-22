26名富豪財富相當38億窮人總和 樂施會籲：向富豪多徵稅救貧窮

英國慈善組織樂施會 (Oxfam) 最新調查報告指出，全球前 26 大富豪的身家，相當於全球最貧困半數人口 (約 38 億人) 的財富總和，去年全球億萬富豪的財富共增加 12%，相當於一天多出 25 億美元；而全球最貧困半數人口的總財富則減少了 11%。

樂施會在瑞士達沃斯論壇提出這份「公共財富或私人財富」的報告，並呼籲全球進行稅務改革，各國政府應提高企業和全球最富有企業的稅率，以因應日益擴大的貧富差距。

2017 年時，43 位超級富豪資產的總額，等於全球半數貧窮人口的財產總額；到了 2018 年，則縮減為 26 位，意味著貧富差距拉大，全球財富天平進一步傾向富有階層。

2018 年，每兩天便多一名億萬富豪；但全球最窮人口 38 億人的財富去年則減少 11%，相當於一天少了 5 億美元。樂施會強調，這數據突顯貧富差距擴大，破壞對抗貧窮的努力、傷害各經濟體並引發眾怒。

樂施會表示，超級富豪的稅率已降至幾十年來最低水平，富裕國家企業的稅率從 1970 年的 62% 下降到 2013 年的 38%，貧困國家的平均稅率目前則為 28%，而在巴西，最貧窮 10% 民眾所繳納的所得稅比例，甚至高於最富有的 10% 富豪。

樂施會並指責政府正藉由減少公共福利的資金和減少徵收企業的稅率來推動不平等，儘管對企業和富人徵稅，但卻未積極打擊逃稅行為。

樂施會呼籲，各國政府只要向這些超級富豪多徵收 0.5% 的稅收，這些錢就足以用來教育 2.62 億學童，並提供醫療保健挽救 330 萬條人命。

這份報告並指出，每天約有 1 萬人因無法負擔醫療服務死亡，發展中國家的兒童若出生貧困家庭，在 5 歲前死亡的可能性比富裕兒童高了 2 倍；而富裕家庭的兒童在教育方面的花費，相對於貧困兒童也多了 2 倍。