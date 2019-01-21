台股盤中—電子雙雄領軍 金融、傳產齊走強 站上9900點

受到美股持續收紅激勵，台股今 (21) 日由電子雙雄台積電與鴻海走強領軍，加上台塑四寶等傳產權值股持續反彈表態，中信金、國泰金與富邦金等金融族群，也同樣表現強勁，帶動指數開高走高，盤中成功站上 9900 點關卡，續創今年以來新高，並站穩所有短天期均線之上，預估今日成交量約 1020 億元。

台股今日開盤上漲 34.21 點，以 9870.27 點開出後一路走高，盤中最高點為 9919.94 點；櫃買市場今日股價同樣開高走高，以 127.19 點開出，盤中最高來到 127.45 點。

蘋概三雄今日以台積電表現最強勢，早盤開高後一路走揚，盤中漲幅約 1.8%，來到 222.5 元，站回 5 日線；鴻海今日股價走勢震盪，盤中漲幅約 0.4%，來到 71.1 元；大立光早盤開高後，盤中由紅翻黑，失守 3800 元，盤中小跌約 0.26%，來到 3775 元，力拚站穩半年線之上。

PCB 族群今日表現持續強勢，台表科大漲超過 6%，台光電上漲超過 3.5%，台燿上漲超過 2%，聯茂漲幅近 2%，嘉聯益也有超過 1% 的漲幅。

風電族群今日收到離岸風電開發商暫停開發計畫的利空消息衝擊，世紀鋼下挫逾 5%，上緯投控跌幅逾 4%，中鋼構、台船下跌逾 2%。

從族群表現來看，上市指數中以汽車族群最強勢，漲幅約 2.7％，其次為半導體指數；上櫃指數方面，表現最強勢的為半導體與電通族群。

分析師指出，近期台股受到美股走強帶動，但表現不如美股強勢，龍頭型權值股股價持穩，中小型個股股價則開始產生波動，台股長期要挑戰萬點有機會，但受到解套壓力可能出籠影響，指數在農曆春節封關前，要攀高至萬點有壓力，若美中貿易戰後續發展看佳，可望激勵台股朝萬點邁進。