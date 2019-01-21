三星、LG將推折疊式智慧型手機 金居壓延銅箔佈局可望逐步發酵

PCB 上游銅箔廠金居 (8358-TW) 積極發展高頻、低訊號流失的銅箔產品，以因應下游銅箔基板廠 5G 產品的需求，金居也開發壓延銅箔的產品，在韓系三星將推出折疊式智慧型手機的同時，金居壓延銅箔的產品也與 5G 應用銅箔，同步受到市場重視。

法人指出，壓延銅箔的產品與目前的電解銅箔產品製程並不相同，最重要差異在壓延銅箔的耐折疊性，對於應用於折疊式智慧型手機將更是首選。

外電報導，除三星外，LG 也將推出折疊機，LG 機種對折時，面板大於三星的 4.58 吋，更能滿足客戶需求。此外，LG 預料還將在 MWC 上，展示 G8 ThinQ 旗艦機，具備雙螢幕，機身正反兩面都有面板。

隨著 5G 陸續開始進行商轉營運，相關運用產品預計從 2020 年 5G 應用將逐漸問世，金居看好相關手機、伺服器、天線等應用需求量擴大，其中零件需藉銅箔原料避免介電、傳輸上的損失，因此在產品終端扮演傳輸重要角色。

金居 2018 年前 3 季營收 50.87 億元，毛利率 19.63%，稅後純益為 6.9 億元，每股純益為 2.41 元，雖然金居去年第 4 季因設備歲修因素，造成營收下降到 11.42 億元，年減 18.66%，但法人預估單季仍處獲利狀態。今年將可看到 5G 及折疊智慧型手機的效應，進一步對金居業績產生發酵。