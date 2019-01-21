台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月21日

退撫基金 300 億元委外代操案，提前於 19 日敲定由統一投信等 6 家投信得標，累計退撫基金共有 500 億元資金未撥款，引起市場利多連想，認為可望挹注股市活水，營造台股封關前再戰萬點契機。

美國總統川普 19 日表示，與中國的貿易磋商進展「非常順利」，但否認他曾考慮取消對中國進口產品加徵的關稅。消息人士透露，美國正推動定期評估中國履行貿易改革承諾的進展，作為協議的條件之一，但「 即使達成協議，關稅威脅也不會消失」。

擔憂遭各國圍堵，大陸通訊設備大廠華為總裁任正非日前連發 2 封內部信，要員工有過苦日子的心理準備，他還提到中共解放軍攻台失敗的「金門之役」（古寧頭戰役），強調人員要有專業性和連續性。



經濟日報

財部: 用大數據追稅

外資: 年前布局跌深低基期股

川普: 美中協商非常順利

工商時報

台股再添 活水 300 億

2 核廠再延 20 年？月底見真章

躉購費率 經部最快 30 日拍板

聯合報

任正非致員工信: 準備過苦日子

擴大金融商機 DBU 擬鬆綁

大陸貿改承諾 美擬定期評估

蘋果日報

大立光黑鏡頭攻入三星 打進旗艦 S10 系列

5G 手機售價 明年估 2 萬有找

Fed 升息近尾聲 2019 卡位債券好時機

中國時報

要當卡神 先搞懂最高關鍵字

全球股市震不停 現金為王

核電延役 20 年 僅需 600 億元

自由時報

全國無主地 面積約 569 座大安公園

直播唱歌拚網紅 當心侵權官司

留「夢想者」換築牆？川普踢鐵板