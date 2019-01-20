〈觀察〉金豬年強勢美元恐難再見 新興市場可望一吐悶氣崛起

美中貿易摩擦懸而未決，歐洲地緣政治風險與美國聯準會可能放緩升息進程，讓成熟市場今年陷入不確定性中擺盪，新興市場儼然成為今年投資決策者中的新亮點，但又是哪些新興市場才有機會在今年脫穎而出？

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧分析，美中貿易戰、英國脫歐、歐洲地緣政治風險等，都是今年需持續留意的市場風險。就貿易戰來看，兩國談判拉鋸應為新常態，除現已簽署的美加墨貿易協定之外，美國對中國和歐盟都尚在協商談判的階段。

能確定的是，貿易問題會造成全球供應鏈影響，但同時也可能帶來轉單轉機，通常具備充沛勞動力人口、低廉的勞動成本、現成技術具一定水準、搭配足夠的基礎建設，為最能直接受惠國家的條件，例如亞洲的台灣、南韓與東協區域。

至於英國脫歐，林雅慧表示，英國政府與歐盟日前紛紛討論無協議脫歐的應對方式，造成股債匯市大幅波動，不過，目前市場仍預期英國議會將避免無協議脫歐，倘若通過脫歐協議，歐英將針對更長期影響的內容再議，屆時宜持續留意相關資產變化。

整體來看，去年下半年市場雖受到雜音干擾而大幅拉回，反而讓亞洲等新興市場投資契機浮現，特別是聯準會已明言今年貨幣政策偏鴿，讓市場預期升息循環漸入尾聲，同時壓抑美元未來走勢，外部壓力逐步緩解，再配合中國官方政策利好態度明確，將有利新興市場的投資情緒面。

展望 2019 年，從市場普遍預估資料來看，新興市場企業獲利預估仍能持續成長，綜觀市場各派對於新興市場的看法，新興市場股、匯市這兩年受到強勢美元的打壓，導致評價面明顯受低估，今年或有機會受惠美國終止升息循環，美元回貶而重拾漲勢。

其中又以新興亞洲普遍受到市場期待，摩根投信認為，新興亞股的前景最為明朗的區域，且下檔風險已大幅反映在當前股價中，極具長線投資價值。