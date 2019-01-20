〈台股風向球〉長假前結帳壓力漸升溫 多空決戰連2個跳空缺口

台股加權指數上周續漲 76.66 點至 9836.06 點，周線連 2 紅，外資續買逾 97 億元是大功臣，而內資更是火力全開，投信 1 月以來僅賣超 4 個交易日，自營商更僅有 2 個交易日微幅賣超，積極作多元月行情，展望本周，資深交易員提醒投資人，長假前的結帳壓力正慢慢增溫，而從技術面來看，上方有兩個跳高缺口的壓力，雖偏多趨勢不變，但建議小散戶「要忍住開盤拉高的誘惑」。

外資上周五現貨部位買超 50.2 億元，期貨淨多單僅減碼 55 口至 52332 口，偏多態度濃厚，而從外資過去 5 個交易日買超前 10 大標的來看，由於主要布局權值股，對大盤有拉抬效果。

外資過去一周買超最多的標的依序分別為元大金多達 6.2 萬張、群創逾 5 萬張、元大滬深 300 正 2 約 3 萬張，聯電、富邦上証正 2、友達、合庫金、華南金、華航、永豐金和中鋼均超過 1.5 萬張。

從技術面來看，由於指數已站穩季線位置，加上月線 (9652 點)、季線 (9746 點) 扣抵向上，使下方有撐，但也不得大意上方有二個跳空缺口的壓力，分別為去年 12 月 5 日的向下跳空缺口 (9971-10083 點) 以及 12 月 6 日的向下跳空缺口 (9850-9916 點)，指數上攻空間不大，有待時間消化上方賣壓。

接下來市場最關注的國際大事是美中貿易協商，大陸國務院副總理劉鶴將在 1 月 30 日和 31 日帶領中方團隊和美國貿易代表賴海哲和財長姆努欽進行談判，談判層級明顯提高，法人樂觀看待，美中之間達成一些具體協議的機率大增，有利本周股市股前反應。

另一方面，美國超級財報周持續作為市場風向球，一般認為結果會優於預期，而即便指標廠商看今年展望差於去年，只要與市場預期差異不要過大，反而也有利空出盡的機會。

元月以來推升國際市場行情主要動能是聯準會偏鴿態度，近期聯準會前主席葉倫最新發言甚至提到，很可能在去年底，就已經見到聯準會本輪升息的最後一次升息，甚至已有市場預測認為今年聯準會會降息，有助資金動能維持。

要注意的是，貨幣政策可說是兩面刃，股市上漲時被解讀為資金寬鬆有助資金行情上揚，而下跌時又被解讀是因經濟前景差導致投資人信心縮減，波動度將加大，因此，在全球經濟成長力道恐怕較去年差的狀態下，大盤要具備續航力的大漲並不容易。

而時序逐漸靠近農曆年，美中談判恰落在台股封關期間，在此之前還是有不確定性，法人認為，若消息正面，大行情會出現在談農曆年後，在此之前還是個股表態，至於漲多的中小型股，則需小心結帳壓力升溫。