〈鉅亨看世界〉2019年產業投資熱點

支付

支付產業將會是蓬勃發展的投資市場之一。直到現在，銀行和金融業仍然相對受到干擾，但許多科技巨頭也越來越多地在這個領域進行試驗。中國的阿里巴巴（BABA-US）和騰訊 (0700-HK) 顯然已經成為這一領域的先鋒，非接觸式、移動式和手機支付快速超越現金和信用卡。螞蟻金融的支付寶也已進入歐洲 20 個國家，與眾多銀行和數位錢包公司簽訂協議。

除了最新的 Messenger 支付功能之外，作為科技大廠的臉書（FB-US）也開始在印度新興市場推出 Whatsapp 支付服務。傳統的銀行業者也通過移動和可穿戴設備研究新的支付方式，法國巴黎銀行就曾與 Apple Pay 和比利時銀行 KBC 聯手進行可穿戴設備的研究。

內容

這可能是 2019 年最激動人心的產業之一。中國的阿里巴巴和騰訊不僅生產了許多原創內容，保有自家的 IP，並擁有自身的分銷渠道。相對而言，美國內容的生態系統分散得多。舉例來說。Netlix 是一個強大的平台，但是卻只擁有小部分的 IP，其他影音內容取決於合作夥伴。而迪士尼的內容和 IP 已經成熟，但目前仍缺乏一個受歡迎的分銷渠道。 臉書、蘋果 (AAPL-US)、和亞馬遜 (AMZN-US) 目前也都缺乏完善的內容、IP 和發行渠道組合，他們在該領域的投資和收購可望持續增加。

移動

現在，移動產業正逐漸從工程領域轉向到軟體領域，大型科技公司將繼續在該領域進行投資和收購。亞馬遜、微軟（MSFT-US）、谷歌 (GOOGL-US) 和蘋果都在與移動服務、自動駕駛、車聯網、電動車技術等新創司合作。舉例來說，谷歌優先考慮自主性和共享，蘋果則從全車設計轉向自駕車軟體和電池技術，亞馬遜則專注於自動化物流和車用零組件零售，而微軟則投入在車聯網相關的雲端運算。

儘管美國市場投資熱情，但目前電動車市場是由中國主導。受惠於中國政府的許多激勵措施，該國生產和銷售更多此類汽車。而美國仍主導著自駕車市場。移動產業中在 2019 年的發展與競賽可說是令人期待。

醫療保健

在大型科技廠投資的影響下，醫療保健產業可望在 2019 年達到跨越式的發展。在過去的幾年中，這樣的趨勢變得更加明顯。例如，Apple Watch 健康組件是一種真正的醫療保健產品，具有 FDA 批准的心電圖。據報導，該公司執行長 Tim Cook 也曾表示醫療將會是蘋果對人類最大的貢獻。亞馬遜的 Alexa 團隊也正在與歐姆龍醫療保健公司合作開發首創的血壓技術。谷歌則是醫療保健新創中最活躍的投資者之一。科技、數據和醫療保健的結合被認為是一個金礦，大型科技公司領導者紛紛積極地進行相關的研究與投資。

零售

科技大廠可望在零售產業進行重大投資。顯然，他們致力於縮小線上和線下之間的差距並進行相關的投資與收購 ，如亞馬遜和沃爾瑪 。 這將促進線下數位平台的興起，如阿里巴巴的 Hema 商店或亞馬遜 Go。

在未來，巨型零售生態系統的可望誕生，這樣的生態系統具有規模、人才吸引力和成長所需的能力。在過去，進行的都是零售商 A 和 B 之間的競爭，如今，競爭將轉移到不同的生態系統之間。沃爾瑪與中國的 JD.com 開展合作，並與 Google Home 建立零售合作夥伴關係，來與亞馬遜 Alexa 展開競爭，並在印度地區投資了 Flipkart。亞馬遜則正在與 Monoprix 合作。谷歌也與家樂福建立了電子商務合作夥伴關係。